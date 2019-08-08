Власти Москвы рассказали, что более трети таксистов в столице работают без выходных

Заместитель главы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что в столице более трети таксистов работают «фактически без выходных». Выступая на международном евразийском форуме такси он отметил, что большинство водителей такси — мужчины (98%).

По словам господина Пронина, в среднем опыт работы в такси — это шесть лет. «25% — работают от года до двух, 60–65% работают с переработками»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»). Заместитель главы департамента подчеркнул, что для «79% водителей такси — это единственный способ заработка, и в среднем они совершают по 10–15 поездок в день».

Напомним, «Яндекс.Такси» нашел партнера по внедрению системы мониторинга усталости водителей — им станет компания VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система». Технология начнет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, включая Uber Russia, и сможет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае переработки.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Яндекс.Такси" перерабатывать не собирается».