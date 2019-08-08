РФ и Венесуэла подписали протокол о совместной поддержке работы «Роснефти» в республике

Россия и Венесуэла подписали протокол о совместной помощи в работе «Роснефти» на двух газовых месторождениях на континентальном шельфе республики, говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан в Москве 10 июля. «Стороны создают благоприятные и недискриминационные условия и оказывают содействие публичному акционерному обществу “Нефтяная компания «Роснефть»” и компании “Групо Роснефть, С.А.” в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской Республики… в соответствии с основными принципами, предусмотренными приложением 6 к настоящему соглашению»,— говорится в протоколе.

Российское правительство предложило поддержать работу «Роснефти» в Венесуэле еще в июне. Лицензия на разработку шельфа была выдана «Роснефти» в декабре 2017 года сроком на 30 лет. Геологические запасы составляют 180 млрд кубометров.

«Роснефть» является крупнейшим российским и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэлу. Согласно отчетам компании, долг венесуэльской PDVSA перед ней сократился в четвертом квартале на $800 млн, до $2,3 млрд, и выплаты в январе—феврале «идут в графике».

О венесуэльских предоплатах «Роснефти» и их возврате читайте в публикации “Ъ” «Скупые баррели Венесуэлы».