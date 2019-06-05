Правительство предложило поддержать работу «Роснефти» в Венесуэле

Правительство России предложило подписать с Венесуэлой согласие о содействии «Роснефти» в разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес на континентальном шельфе страны, говорится в постановлении правительства.

Для этого необходимо внести изменения в документ от 2009 года. В частности, дополнить словами «стороны создают благоприятные и недискриминационные условия и оказывают содействие публичному акционерному обществу "Нефтяная компания «Роснефть»" и компании "Групо Роснефть, С.А." в реализации проекта».

Лицензия на разработку шельфа была выдана «Роснефти» в декабре 2017 года сроком на 30 лет. Геологические запасы составляют 180 млрд куб. м.

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«Роснефть» является крупнейшим российским и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэлу. Согласно отчетам компании, долг венесуэльской PDVSA перед ней сократился в четвертом квартале на $800 млн, до $2,3 млрд, и выплаты в январе—феврале «идут в графике».

О венесуэльских предоплатах «Роснефти» и их возврате читайте в публикации “Ъ” «Скупые баррели Венесуэлы».