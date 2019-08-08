Политическому конфликту в Киргизии придали ускорение

Заседание ЕАЭС с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева, не отменят из-за столкновений в Киргизии. Как пояснили в пресс-службе киргизского кабинета министров, событие пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате, как и планировалось. 7 августа политическая обстановка в Киргизии накалилась: силовики попытались взять штурмом резиденцию бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева и задержать его, однако сторонники экс-президента смогли дать отпор. Что стоит за столкновениями в Киргизии? Разбирался Александр Рассохин.

7 августа в пригороде Бишкека было неспокойно: спецназовцы ворвались в резиденцию Алмазбека Атамбаева, пытаясь задержать бывшего президента. Его подозревают сразу в нескольких преступлениях — по версии следствия, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ и освобождению лидера ОПГ Азиза Батукаева по поддельным медицинским справкам.

Эти подозрения в адрес Атамбаева появились на фоне его конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, пояснил “Ъ FM” политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. До недавнего времени Жээнбеков считался протеже Атамбаева, но в итоге глава республики решил выйти из-под влияния бывшего президента: «Атамбаев стал критиковать беспардонным образом Жээнбекова за то, что он не умеет руководить силовыми структурами, что он не слушает его указания, переходил на личности, успел оскорбить и парламент, назвав его “сопливым”. Стерпеть такого рода заявления было трудно, и тогда началась акция ответных мероприятий в адрес Атамбаева, тем более что его было в чем упрекнуть в годы его правления».

Постепенно конфликт начал набирать обороты. В начале лета парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, что сделало возможным его уголовное преследование. Две недели назад политик летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В Киргизии уверены, что таким образом бывший президент пытался заручиться поддержкой Кремля. Российский лидер выступил в качестве миротворца: «Моя позиция хорошо известна, и до Алмазбека Атамбаева я ее тоже довел: Кыргызстан, а это наш союзник, пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться. Все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства»

Атамбаев по возвращении обрисовал встречу с российским лидером довольно позитивно: Владимир Путин якобы пообещал поговорить с нынешним киргизским президентом, чтобы подготовка к грядущим парламентским выборам шла спокойно. Возможно, что Кремль держит дистанцию, играя сразу на два фронта, не исключает профессор политологии Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке Медет Тюлегенов. В любом случае для Атамбаева визит в Москву был важен сам по себе. «Сейчас информация — основной ресурс Атамбаева, он пытается каким-то образом легитимизировать свою позицию при помощи общественной поддержки. Для него был важен сам факт визита, что он побывал в Кремле, несмотря на то что формально уже не является главой государства. Путин тоже как-то лавирует: он мог бы оказать поддержку действующей власти, не принимая у себя экс-президента»,— утверждает Тюлегенов.

Из-за событий в селе Ток-Шай Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск. Возможно ли, что очередные столкновения станут началом третьей за последние 14 лет революции? Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин не исключает новые протесты: «Атамбаев может попытаться придать этому революционный характер, но мне кажется, что большинство вряд ли его поддержит.

Во-первых, Жээнбеков еще не исчерпал кредит доверия, во-вторых, причуды Атамбаева за время его президентства уже поднадоели людям.

Его непредсказуемость, властность, резкие оценки, конфронтационность не добавляли ему популярности. Но дестабилизировать ситуацию в Киргизии можно».

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Почему именно сейчас начались столкновения? В Telegram-каналах звучат мнения, что местные власти пытаются закрыть вопрос с Атамбаевым к приезду Дмитрия Медведева в Киргизию. Формально правоохранители имеют право задержать политика после того, как он трижды отказался прийти на допросы. Сам бывший президент не раз заявлял, что никаких показаний давать не намерен. «Я буду отстреливаться»,— обещал Атамбаев.

В результате столкновений в селе Ток-Шай десятки человек пострадали и минимум один погиб.