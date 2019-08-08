Мэрия Белгорода не согласовала пикеты оппозиции из-за акций в поддержку силовиков

Администрация Белгорода отказала активистам местного штаба Алексея Навального в согласовании «пикетов солидарности с Москвой», которые планируется провести 10 августа. Причиной отказа стало то, что все предложенные площадки в центре города будут использоваться для проведения мероприятий «в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий». По данным чиновников, провластные акции будут проходить с 7:30 до 21:30, что делает невозможным согласование оппозиционных пикетов «ввиду возможных конфликтов».

Взамен мэрия предложила активистами три альтернативные площадки, однако они их не устроили из-за удаленности от центра города. «Кажется, администрация пытается нас троллить. Мы решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования, и предлагаем всем желающим принять в них участие»,— пояснили сторонники Алексея Навального в соцсети.

10 августа они планируют прийти к областной администрации, где «каждый сможет в порядке очереди постоять с плакатом 10–15 минут».

Андрей Прах, Воронеж