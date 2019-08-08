Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого. Заявление было сделано на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. Господин Эрдоган сказал, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будут оставаться приоритетом для его страны.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины»,— сказал президент Турции.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, вводящий уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности Украине Крыма и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Предлагается расширить определение тех действий, которые подпадают под статью уголовного кодекса, карающую за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ государства.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Крым и Донбасс включают в состав УК Украины».