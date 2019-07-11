Крым и Донбасс включают в состав УК Украины За «умышленное непризнание» их украинскими предложено давать от трех до пяти лет

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, вводящий уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности Украине Крыма и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Предлагается расширить определение тех действий, которые подпадают под статью уголовного кодекса, карающую за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ государства. Авторы законопроекта, соратники экс-президента Петра Порошенко, утверждают, что инициатива сейчас актуальна как никогда: во внешней политике страны все чаще фиксируются «попытки не отстаивать территорию Украины, а идти на достаточно рискованные компромиссы».

Авторами законопроекта, уже получившего одобрение парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, значатся спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также депутаты Мария Ионова и Виктория Сюмар. Их же подписи стоят под пояснительной запиской к документу, в которой говорится: действующее законодательство в части охраны суверенитета и границ государства скорее направлено на пресечение угрозы раскола страны, чем на де-факто уже случившуюся потерю ряда территорий. А значит, делают вывод авторы, необходимо внесение в уже действующие законы изменений, с тем чтобы к ответственности можно было бы привлечь не только тех, кто призывает к изменению границ, но и тех, кто считает возможным узаконить отказ Украины от Луганска, Донецка и Крыма.

Пояснительная записка, кстати, куда больше по объему самого законопроекта. Он же фактически состоит из одного лишь предложения — дополнить уже существующую статью УК, защищающую территориальную целостность, еще одним уголовно караемым действием — «умышленным непризнанием принадлежности Украине Автономной республики Крым и города Севастополь, отдельных районов, городов, деревень и сел Донецкой и Луганской области».

Согласно уже действующим положениям закона, нарушителей статьи может ждать от трех до пяти лет лишения свободы, в том числе с конфискацией имущества.

Если же нарушение этого закона повлекло за собой гибель людей или стало причиной тяжелых увечий (этот раздел скорее относится к призывам к изменению границ и отказу от суверенитета), то срок заключения может быть увеличен до 12 лет.

Авторы законопроекта считают, что в последнее время власти ведут себя на внешнеполитической арене не так активно, как прежде, и принятие такого рода документа именно сейчас необходимо для укрепления национальной безопасности. «Мы сейчас видим некоторые попытки не отстаивать территорию Украины, а идти на достаточно рискованные компромиссы. Если мы возьмем ситуацию по политзаключенным в России, преследования в Крыму — люди борются, а здесь, на территории Украины, кто-то себе будет позволять говорить, что Крым — это не Украина?» — заявила в эфире радиостанции «Крым. Реалии» соавтор законопроекта Мария Ионова.

Госпожа Ионова, так же как и два других автора документа — Андрей Парубий и Виктория Сюмар,— намерена избраться в новый состав Рады по списку партии «Европейская солидарность», возглавляет которую бывший президент Петр Порошенко.

В офисе действующего президента Владимира Зеленского, как сообщил информированный источник “Ъ”, не считают необходимым реагировать на намеки со стороны кандидатов в депутаты от этой партии о якобы имеющих место попытках новых властей поступиться интересами Украины. Источник “Ъ” считает, что конкуренты президентской партии «Слуга народа» специально вносят на рассмотрение Рады такого рода законопроекты, чтобы обвинить действующую команду в готовности идти на необоснованные уступки.

«За сотрудничество с оккупантом или призывы к свержению власти и так уже закон карает. А если кто-нибудь — политик, чиновник, журналист — будет вслух призывать признать Крым или Донецк российскими или дэнээровскими, то он себя профессионально похоронит. От него отвернутся просто все. Даже Мураев с Бойко (Евгений Мураев — один из лидеров "Оппозиционного блока", а Юрий Бойко возглавляет список "Оппозиционной платформы — за жизнь!".— “Ъ”), не скрывающие своих пророссийских симпатий, никогда не говорили ничего подобного. Так что это не законопроект, а пустышка. Болтовня в попытке поднять себе рейтинг за счет манипуляций и ничем не подкрепленных обвинений»,— сообщил источник “Ъ”, подчеркнув: команда нынешнего президента ни при каких условиях не будет пересматривать указанные в конституции границы Украины и тем более торговать государственным суверенитетом.

Высказал собеседник “Ъ” и сомнения в том, что законопроект, если он будет принят, может быть применен даже в самых очевидных случаях. Так, по его словам, из документа неясно, что именно считать «непризнанием украинскими» тех или иных районов или населенных пунктов. И можно ли под это определение отнести, например, отображение на картах Google Крыма в качестве российской территории — ведь руководство корпорации настаивает на том, что всегда считало и считает полуостров неотъемлемой частью Украины.

Не видит необходимости в принятии этого законопроекта и замглавы Меджлиса крымскотатарского народа (в РФ отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен) Ильми Умеров, осужденный в 2014 году по российскому закону о нарушении территориальной целостности за отказ признать Крым частью РФ.

Комментируя документ, господин Умеров, освобожденный после вмешательства властей Турции в октябре 2017 года, заявил: он является копией российского закона и скорее направлен на борьбу с инакомыслием, чем на предупреждение реальных преступлений.

«Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России и принимала подобные решения. Пусть она остается демократическим государством и живет по соответствующим правилам и законам. Не надо брать пример с России и стараться всех за все наказать»,— заявил Ильми Умеров.

Авторы законопроекта рассчитывали на то, что он будет принят хотя бы в первом чтении еще действующим составом Верховной рады. Мария Ионова даже говорила, что документ будет вынесен на голосование уже в этот четверг. Однако в расписании заседаний парламента на ближайшие дни рассмотрение законопроекта не значится.

Матвей Шиманов, Киев