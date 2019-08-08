США подготовили запрет на покупку оборудования Huawei для госведомств

США введут запрет для государственных ведомств на покупку телекоммуникационного оборудования, также оборудования для видеонаблюдения и услуги у Huawei, сообщил американский телеканал CNBC.

Новое правило вступит в силу 13 августа. Ограничения коснутся также ZTE и Hikvision.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с главами крупнейших технологических компаний страны ситуацию вокруг Huawei. На встрече присутствовали руководители Google, Cisco, Intel Micron Technology, Western Digital, Qualcomm и Broadco.

Напомним, в мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз. 9 июля министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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