Трамп обсудил с главами технологических компаний ситуацию вокруг Huawei

Президент США Дональд Трамп обсудил с главами крупнейших технологических компаний страны ситуацию вокруг Huawei. На встрече присутствовали руководители Google, Cisco, Intel Micron Technology, Western Digital, Qualcomm и Broadco. В заявлении Белого дома указано, что участники совещания обсуждали экономические вопросы, рынок труда в США, «несправедливую международную торговлю и технологии 5G».

«Главы компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничение закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei. Они запросили своевременные решения о лицензировании от Министерства торговли, и президент согласился»,— приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Напомним, в мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз. 9 июля, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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