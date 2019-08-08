Инновации растут на поглощениях

Рыночные поглощения способствуют увеличению инвестиций в НИОКР и напрямую коррелируют с ускорением роста как компаний, так и экономик в целом, следует из исследования Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Авторы проанализировали сделки, в рамках которых инновационные японские компании приобретали стартапы, являющиеся разработчиками лучших решений на рынке (на данных за 1999–2013 годы, инновационность измерялась количеством зарегистрированных патентов).

Авторы указывают, что в общем случае эффект повышения производительности труда при поглощениях возникает за счет улучшения качества продукта приобретаемой компании. При этом покупатели несут различные издержки, связанные не только с самой сделкой, но и подготовкой к ней и поиском стартапов, указывают авторы. Правительство может субсидировать эти издержки — в первую очередь, за счет предоставления возможности учитывать их как расходы для сокращения налоговой базы, а также через поддержку инициатив, направленных на поиск стартапов. Из модели авторов следует, что такие субсидии положительно сказываются как на инновационной активности компаний, так и на объеме сделок — что в итоге ведет к ускорению роста.

В то же время больший объем субсидий на НИОКР будет препятствовать росту сделок (так как компании будут более заинтересованы в развитии внутренних разработок). Субсидии, снижающие издержки на поглощения, обойдутся правительству немного дешевле, чем субсидии на НИОКР для крупных компаний, но дороже, чем аналогичные субсидии для стартапов или всех фирм, независимо от их размера, показывают авторы.

Отметим, проблема узости рынка «выходов» в России (возможности продать стартап, в который инвестор ранее вложился) давно обсуждается экспертами и институтами развития. Так, по данным Dsight и EY, в 2018 году на российском рынке было 299 венчурных сделок и 26 сделок «выхода» (суммарно на $714,7 млн и $95,5 млн соответственно). Всего на корпорации приходится около 40% венчурных инвестиций ($304,56 млн). По оценке экспертов, в прошлом году усилился интерес инвесторов к созданию венчурных фондов, в том числе с участием госкорпораций, Российской венчурной компании (РВК) и фонда «Сколково».

Татьяна Едовина