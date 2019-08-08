ЦИК собрался на дачу

Центризбирком совместно с правоохранительными органами готовит проверку в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях заявлений петербуржцев, якобы обратившихся с просьбой проголосовать на выборах питерского губернатора 8 сентября на экстерриториальных участках. Причиной стали выявленные нарушения. Представители местных СМИ также жалуются на чересчур сложный, по их мнению, порядок аккредитации на таких участках. Оппозиция делает вывод: там готовятся фальсификации.

Зампред ЦИКа Николай Булаев на вчерашнем заседании рассказал об итогах проведенной Центризбиркомом выборочной проверки поданных петербуржцами заявлений о голосовании в рамках губернаторских выборов на участках в Псковской и Ленинградской областях. Выяснилось, что указанные в заявлениях телефоны не существуют или их владельцы не в курсе, что подавали подобные заявления. Подать заявку о голосовании по месту нахождения (а не по месту жительства), напомним, можно через портал gosuslugi, в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии, а также с 28 августа по 4 сентября — в участковой избирательной комиссии. Николай Булаев заявил в связи с этим, что представители ЦИКа и правоохранительных органов проведут проверку в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, чтобы выяснить, кем подавались заявления.

Санкт-Петербургский горизбирком ранее договорился с соседними регионами об организации избирательных участков, так как, по мнению его представителей, множество петербуржцев в день голосования будет отдыхать на дачах и им нужно дать шанс проголосовать по месту нахождения. В Ленинградской области планируется открыть 72 участка для голосования, в Псковской — 20. Для сравнения: в Санкт-Петербурге будет функционировать 2268 избирательных участков.

Отметим, 31 июля глава ЦИКа Элла Памфилова уже призвала петербургский избирком отказаться от создания псковских участков, отметив, что «есть опасения» на этот счет. Позднее она потребовала от петербургского горизбиркома «внятный ответ», «каким образом гарантируется, что в Пскове все будет в порядке, и это действительно необходимо». Председатель петербургской комиссии Виктор Миненко спустя неделю заявил, что отказываться от «дачных участков» не планируется, так как они создаются «для удобства граждан».

Критику экспертов вызвал и процесс аккредитации журналистов для работы на экстерриториальных участках. Представителям СМИ необходимо обратиться сразу в три региональные комиссии, чтобы иметь право присутствовать на участках и при подсчете голосов. Объяснить, почему создана такая сложная система, в петербургском горизбиркоме не смогли. “Ъ” направил запрос в ЦИК. Центризбирком попросил петербургских коллег организовать работу по информированию работников СМИ и областных комиссий. Журналистам сообщили, что необходима либо всероссийская аккредитация, либо три региональных. Других пояснений дано не было.

Оппозиция считает, что «дачные» избирательные участки будут использоваться для фальсификаций. К их отмене по этой причине ранее призвали соперники врио губернатора Александра Беглова — депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), экс-руководитель петербургского «Яблока» Михаил Амосов и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании города Надежда Тихонова. «На петербургских каналах это преподносится как правильное и удобное якобы для петербуржцев начинание,— говорит политолог Дмитрий Витушкин.— На самом деле мало кто из горожан имеет дачи в Псковской области». «Когда журналистам усложняют жизнь и создают лишние препятствия, чтобы они не могли присутствовать и информировать людей, то это, конечно, способ скрыть происходящее от населения»,— высказал мнение доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург