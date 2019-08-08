Следствие завершило строительство в Сколково

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении дивидендов ООО «Группа Абсолют» при реализации проекта по строительству элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково». В окончательной редакции обвинения ущерб, нанесенный, по версии следствия, бывшими гендиректорами ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) — выпускником Академии СВР и экс-сотрудником спецслужб Дмитрием Карьяновым, а также Константином Ремизовым, сократился более чем вдвое и теперь составляет 201 млн руб. Защита обвиняемых настаивает, что хищения средств фигуранты совершить не могли в принципе, поскольку в финансировании строительства ООО «Группа Абсолют» не участвовало, акционером задействованных в проекте организаций не являлось и, соответственно, дивиденды ему не полагались.

Ознакомившись с предъявленным следователем УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве обвинением в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Дмитрий Карьянов, Константин Ремизов и их адвокаты, по словам последних, обнаружили в нем много нового по сравнению с первоначальной версией. В частности, в деле появились результаты новых экспертиз и, что особенно важно, изменился размер ущерба, причиненного, по версии следствия, признанному потерпевшей стороной ООО «Группа Абсолют». Вместо первоначально фигурировавших в деле более 400 млн руб. теперь он составляет 201 млн руб. Вины подследственные не признают.

Как уже сообщал “Ъ”, в основу этого уголовного дела, возбужденного в апреле 2017 года по заявлению гендиректора ООО «Группа Абсолют» Андрея Косолапова, легла история с застройкой поселка Заречье Одинцовского района Московской области. Как следует из материалов дела, в 2011 году владеющее там через ЗАО «Заречье им. Кушнарева» землями ООО «Группа Абсолют» решило построить в ЖК «Резиденция Сколково» два многоквартирных жилых дома и детский сад. В строительстве, помимо НДК, участвовал и гендиректор девелоперской компании «Раст» Михаил Оглоблин, сын советника губернатора Московской области Марины Оглоблиной. При этом защита обвиняемых Ремизова и Карьянова утверждает, что первоначально якобы именно господин Оглоблин должен был полностью финансировать строительство, но после того как у него возникли проблемы с деньгами, он привлек своих знакомых руководителей из НДК, заключив с ними договор займа. Однако в окончательной версии обвинения говорится, что господа Ремизов и Карьянов «использовали неосведомленного об их преступных намерениях» господина Оглоблина для того, чтобы убедить Андрея Косолапова сотрудничать с НДК.

В 2016 году дома и детский сад были сданы в эксплуатацию. «Оглоблин из своей прибыли рассчитался с Карьяновым и Ремизовым, и вопрос был закрыт»,— утверждает защита обвиняемых. Однако затем об этой схеме якобы узнал глава «Абсолюта» Александр Светаков, решивший, что выплаченные господином Оглоблиным по договору займа 400 млн руб. похищены у его компании.

По данным “Ъ”, первоначально в уголовном деле в качестве подозреваемого фигурировал и господин Оглоблин, но до предъявления ему обвинения дело не дошло, и он остался в статусе свидетеля. В итоге в СИЗО по ходатайству следствия были отправлены Дмитрий Карьянов и Константин Ремизов. Обвинение в их адрес базировалось на показаниях гендиректора ООО «Группа Абсолют» Андрея Косолапова и экспертном заключении ООО «Институт строительной экспертизы "Карпов и Романов"». Согласно выводам экспертов, квадратный метр жилья в Сколково должен был стоить строителям максимум 18 тыс. руб., а обошелся в 36 тыс. руб. Следствие посчитало, что затраты на строительство были завышены вдвое, проигнорировав при этом рекомендации Минстроя по этому району, отталкивавшегося от стоимости строительства 42 тыс. руб. за квадратный метр.

Выводы ООО «Институт строительной экспертизы "Карпов и Романов"» адвокаты обвиняемых с самого начала поставили под сомнение. Провести сразу несколько экспертиз в профильной организации — ЭКЦ ГУ МВД России по Москве следствию пришлось лишь после того, как начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении самого уголовного дела, основанного на коммерческой экспертизе. Комплексная судебно-бухгалтерская и строительно-техническая экспертизы были завершены два месяца назад. В результате нанесенный фигурантами уголовного дела ущерб снизился до 201 млн руб. Но и эти выводы, как и сам факт причинения какого-либо ущерба ООО «Группа Абсолют» адвокаты и их подзащитные отрицают. «Следствием и проведенными экспертизами установлено, что ООО "Группа Абсолют" договорных отношений с юрлицами, участвовавшими в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций, участвовавших в строительстве, не являлось и доходов от продажи квартир не получало,— утверждает в своих показаниях господин Ремизов.— Выводы же, сделанные в ЭКЦ МВД, опровергают обвинение, доказывают отсутствие события преступления. Однако следователем они полностью проигнорированы и даже не упомянуты в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого».

По словам адвоката Бориса Федосимова, представляющего интересы господина Ремизова, «сумма в размере 201 млн руб., которую следствие считает похищенной в виде дивидендов, сложилась в результате арифметических сложений различных цифр, которые были просто подставлены экспертами по просьбе следователя в уже заданные формулы». При этом все цифры, утверждает защитник, являются объектами бухгалтерского учета хозяйственной деятельности не ООО «Группа Абсолют», а других юридических лиц, которые никак между собой не связаны. «В самом заключении эксперта ЭКЦ МВД России по Москве указано на невозможность расчета дивидендов ООО "Группа Абсолют", в связи с отсутствием условия наличия такой связи»,— отметил господин Федосимов.

В свою очередь, адвокат ООО «Группа Абсолют» Сергей Панченко заявил “Ъ”, что «предъявленное Карьянову и Ремизову обвинение является полностью доказанным проведенными по делу экспертизами и другими собранными следствием доказательствами, в том числе показаниями самих обвиняемых, признавших в ходе следствия совершение противоправных действий в отношении "Группы Абсолют"». По словам господина Панченко, схема хищений заключалась в завышении стоимости строительства с последующим выводом этих средств за рубеж с использованием офшорных компаний. «Причиненный потерпевшей стороне ущерб до сих пор не компенсирован»,— добавил господин Панченко.

Олег Рубникович