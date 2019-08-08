Курские аккумуляторы перезаряжают

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, объединенная производственная площадка ООО «Курский аккумуляторный завод» и ООО «Исток+» (работают на мощностях бывшего завода «Аккумулятор») планирует в 2019 году вложить в модернизацию порядка 500 млн руб. собственных средств. За счет этого ежемесячный выпуск тяжелых батарей для промышленности и спецтехники может увеличиться вдвое, а стартерных АКБ для автомобилей — в полтора раза. Эксперты предупреждают о сложностях с окупаемостью проекта из-за снижения спроса.



Как сообщили “Ъ-Черноземье” на курском предприятии, с начала года ведется модернизация на линиях по производству тяжелых аккумуляторных батарей (используются для грузовых автомобилей, тракторов и спецтехники). «Мы обновляем оборудование, которое используется при формировке этого типа аккумуляторов — так называемые формировочные столы. Начали использовать технологию циркуляции электролита с ускоренным зарядом. Также планируем увеличить мощности по производству пластмассовых комплектующих за счет приобретения дополнительных форм», — рассказал гендиректор ООО «Курский аккумуляторный завод» Андрей Рыбянцев.

На предприятии рассчитывают, что в результате модернизации мощность по выпуску тяжелых групп аккумуляторов вырастет в два раза, с нынешних 25–30 тыс. до 50 тыс. шт. в месяц. Модернизация также планируется на линиях по выпуску стартерных аккумуляторов для легковых автомобилей. По оценке господина Рыбянцева, в результате ежемесячная мощность по выпуску этого типа аккумуляторов должна возрасти с 130-150 тыс. до 180-200 тыс. шт.

Андрей Рыбянцев отметил, что модернизация ведется в условиях сложной конъюнктуры рынка, поэтому воздержался от оценки сроков ее завершения: «Они будут зависеть от рынка, от количества заказов и от наличия финансов. Ситуацию с продажами легковых аккумуляторов, например, иллюстрирует тот факт, что продажи зарядок для них в России в последнее время выросли в 10–15 раз».

Реконструкция ведется за счет порядка 500 млн руб. собственных средств производственной площадки, ранее планировалось привлечение также около 500 млн руб. льготных кредитов по программе импортозамещения. «Но для получения льготного займа под 5% от нас потребовали банковские гарантии, с их использованием ставка фактически достигнет уровня обычного кредита в коммерческом банке», — пояснил господин Рыбянцев.

Модернизация началась после изменения в структуре собственников объединенной промплощадки. В конце 2018 года ее соинвестором, как сообщается на сайте предприятия, стало московское ООО «Техноармгруп». Эта компания принадлежит бизнесмену из Набережных Челнов Булату Янборисову. В Поволжье ему ранее принадлежал развлекательный и ресторанный бизнес. Господин Янборисов известен как глава ассоциации «Сиквей ралли», которая занимается организацией международного ралли-марафона «Шелковый путь». Ранее основным собственником завода «Аккумулятор», на активах которого работает объединенная промплощадка, была украинская корпорация «Веста» Дениса Дзензерского.

При этом ни ООО «Курский аккумуляторный завод», ни ООО «Исток+», по данным «СПАРК-Интерфакс», никак, по крайней мере юридически, не связаны ни с ООО «Техноармгруп», ни с господином Янборисовым. На предприятии вчера затруднились пояснить “Ъ-Черноземье” структуру собственников.

ООО «Курский аккумуляторный завод» зарегистрировано в облцентре в 2012 году с уставным капиталом 110 тыс. руб. для производства аккумуляторов. На 100% ООО принадлежит Евгению Гречушникову, гендиректору московского ЗАО «Аккумулятор инвест». Бенефициаром ЗАО, в свою очередь, является Сергей Федосеев. Курский аккумуляторный завод завершил 2018 год с чистой прибылью в 121,69 млн руб. (48,01 млн руб. в 2017-м) при выручке в 1,37 млрд руб. (895,86 млн руб. в 2017-м).

ООО «Исток+» также зарегистрировано в Курске в 2012 году с аналогичным видом деятельности. Уставный капитал — 100 млн руб. Гендиректором выступает Лариса Косенко. На 100% принадлежат курскому ООО «АКБ-холдинг», которым полностью владеет Геннадий Пуха. «Исток+» получил в 2018 году 6,04 млн руб. чистой прибыли (83,72 млн руб. в 2017-м) при выручке в 4,79 млрд руб. (3,75 млрд руб. годом ранее).

Директор департамента оценки «Евроэксперта» Анна Шлапакова согласна с оценкой компании рыночной конъюнктуры, которая, по ее мнению, увеличит срок окупаемости модернизации: «Скорее всего, ее срок превысит пять лет». «Ситуация на рынке аккумуляторов для легковых авто не выглядит благоприятной для долгосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года российский рынок АКБ превысил 11,9 млн шт., что всего на 2% выше уровня 2017-го. 7,9 млн шт. из них поставили российские производители. Но автоконцерны будут снижать производство и, соответственно, спрос на АКБ. Аккумуляторы для подержанных автомобилей в России традиционно предпочитают покупать импортного производства, — отметила аналитик. — К тому же россияне, чьи реальные доходы падают уже более пяти лет подряд, стремятся сэкономить на обслуживании автомобилей и откладывают покупку новых батарей взамен отслуживших свой срок».

В первом полугодии 2019-го продажи новых автомобилей снизились на 2,4%, напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Кажется логичным, что компания планирует больший прирост мощностей по тяжелым аккумуляторам. В этой нише доля импорта невелика, а спрос на вторичном рынке стабилен и, скорее всего, уже хорошо знаком производителю», — резюмировал эксперт.

Сергей Калашников