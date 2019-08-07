Франция и Италия готовятся к наплыву мигрантов

Парламент Италии принял закон об ужесточении ответственности капитанов и владельцев судов за нелегальную помощь иммигрантам. И в это же самое время из порта в Марселе вышел Ocean Viking — новый корабль гуманитарной организации SOS Mediterranee, спасающей беженцев, которые пытаются морем перебраться в Европу. В Италии капитанам-спасателям угрожают тюрьмой, а во Франции их награждают медалями. Странам Евросоюза нужно наконец договориться, как вести себя по отношению к нелегальным иммигрантам, прибывающим по морю, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Итальянский Сенат вслед за Палатой депутатов подавляющим большинством голосов (160 за и 57 против) принял закон, ужесточающий ответственность для капитанов и владельцев судов, входящих без разрешения в территориальные воды страны. Отныне им может быть назначен штраф €1 млн, в 20 раз больше прежних €50 тыс. Капитан рискует быть арестованным, а судно может быть конфисковано.

Закон, которому еще предстоит быть утвержденным президентом республики Серджо Маттареллой, стал ответом на инцидент 29 июня, когда капитан судна Sea Watch 3 Карола Ракете, отказавшись подчиниться запрету пограничников, пришвартовалась в порту острова Лампедуза. Она хотела высадить на берег 42 беженца, подобранных в море. Капитана Ракете немедленно арестовали по обвинениям в нарушении пограничных правил и в опасном маневрировании в порту: по пути к причалу Sea Watch 3 столкнулся с полицейским катером, пытавшимся преградить ему путь. Вице-премьер итальянского правительства, глава МВД и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини назвал 31-летнюю немку «пираткой» и «испорченной богачкой».

Маттео Сальвини ответили французские левые. Парижская мэрия, управляемая членом Социалистической партии Анной Идальго, объявила, что намерена вручить Кароле Ракете и ее коллеге Пии Клемп главную награду столицы — медаль Парижа (Grand Vermeil) — и выделить €100 тыс. в помощь гуманитарной организации SOS Mediterranee. Сама госпожа Ракете — кстати, не «испорченная богачка», а дочь отставного военного, океанограф, участница научных экспедиций и акций на кораблях Greenpeace — заявила: «Мы, европейцы, позволили нашим правительствам построить стену в море. Гражданское общество борется с этим, и я часть этого сопротивления».

Нельзя сказать, однако, что Франция, в отличие от Италии, полностью поддерживает средиземноморские спасательные операции. Например, в 2018 году 74% опрошенных одобрили решение президента Эмманюэля Макрона, отказавшегося принять очередных подобранных в море иммигрантов в Марселе. А министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что гуманитарные организации действуют в сговоре с организаторами нелегальной иммиграции, что вызвало бурную ответную реакцию.

Итальянским властям удалось добиться того, чтобы корабль Aquarius, с 2016 по 2018 год доставивший в Европу 30 тыс. человек, был лишен флага и потерял возможность выходить в море. Однако теперь его заменит Ocean Viking, оперирующий под норвежским флагом и приписанный к порту Бергена. Это судно, построенное в 1986 году для помощи нефтяным платформам, способно принять на борт до 300 спасенных одновременно.

Деятельность гуманитарных организаций в Средиземном море трудно оценить однозначно. С одной стороны, они действительно спасают людей, и, несмотря на все обвинения в «пособничестве», никто из капитанов судов не был пойман за руку. С другой стороны, наличие кораблей в море повышает шансы беглецов и внушает им надежды на то, что они смогут благополучно достигнуть берега. Часто эти надежды оказываются ложными — в Средиземном море с начала года погибли 840 человек.

Главная идея европейских правительств — пытаться договориться на берегу, дав средства африканским соседям по Средиземному морю, чтобы они сдерживали потоки беженцев из глубины Африки и на своей территории создавали для них лагеря,— пока не приносит успеха.

Страны Северной Африки требуют на эти цели все больше средств, а иммигранты, не без основания им не доверяя, стремятся всеми силами добраться до европейского берега. Пройдя Африку, они не хотят останавливаться перед последним, как они полагают, рывком.

На стороне иммигрантов против европейских властей выступают активисты гуманитарных организаций, ведущие спасательные операции в Средиземном море. И чем более настойчиво европейские правительства будут защищать свои берега, тем большее осуждение общественности (особенно левой части политического спектра) они получат.

Показателен первый результат судебного преследования Каролы Ракете, которую судья отпустил домой, сочтя, что она действовала «в соответствии с крайней необходимостью». И вот в то время как журналисты наперебой берут у нее интервью, называя Капитаном Храбрость или Морской Праведницей, средиземноморские страны Европы готовятся к осеннему наплыву нежелательных посетителей. А Ocean Viking уже идет к морской границе Ливии.