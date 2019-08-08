Атомной энергетике рассчитали инвестиции

По данным “Ъ”, «Росатом» сможет потратить на строительство новых атомных энергоблоков в РФ до 880 млрд руб. до 2035 года. Эти средства, в частности, могут пойти на строительство новой мощности на Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. При этом изначально запрос атомщиков на финансирование с оптового энергорынка был выше — 1,16 трлн руб., но, вероятно, его снизят за счет переноса сроков строительства дорогостоящего реактора на быстрых нейтронах БН-1200.

По данным “Ъ”, совокупный инвестресурс на строительство новых атомных энергоблоков «Росэнергоатома» (РЭА, входит в «Росатом») до 2035 года может составить 880 млрд руб. (в ценах 2021 года). Такие предварительные расчеты были в целом одобрены на совещании в Минэнерго 2 августа, говорят источники “Ъ”, знакомые с его итогами. Расчеты профильные министерства должны были сделать до 6 августа по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.

Эта оценка нужна для нового этапа инвестиций в российскую электроэнергетику, на котором будут перераспределяться средства крупных потребителей, «высвобождающиеся» после завершения программы договоров на поставку мощности (ДПМ). Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических. По ДПМ АЭС нужно было построить около 10 ГВт мощности, CAPEX этих проектов, по данным “Ъ”, составил почти 1 трлн руб. с учетом финансирования из госбюджета и кредитов.

По оценке «Совета рынка» (регулятор энергорынков), совокупный инвестресурс энергорынка до 2035 года — 3,47 трлн руб. (в ценах 2021 года). Новый инвестцикл должен учесть модернизацию старых ТЭС, строительство удаленных энергообъектов, развитие зеленой генерации и АЭС, но средства нужно распределить между участниками рынка таким образом, чтобы цены на оптовом энергорынке не росли выше инфляции.

Изначально «Росатом» претендовал на получение 1,16 трлн руб., которые планировал направить на строительство двух новых реакторов ВВЭР-1200 на Курской АЭС-2 (уже строятся, ввод в 2021 и 2025 годах), третьего и четвертого энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС (в генсхеме размещения объектов срок ввода — 2031–2035 годы, сейчас проходит технико-экономическое обоснование). Эти новые блоки, как предполагается, должны будут заместить технологически устаревшие реакторы РБМК чернобыльского типа на Курской и Ленинградской АЭС.

Но в итоге из-за ограничения роста тарифов уровнем инфляции ввод БН-1200, скорее всего, перенесут на 2036 год, чтобы снизить траты энергорынка, говорит один из собеседников “Ъ”. Реакторы на быстрых нейтронах, как ожидается, должны замкнуть топливный цикл атомной энергетики, что кардинально снизит количество ядерных отходов. Однако коммерческих образцов таких блоков пока нет (БН-1200 должен стать первым), построены БН-600 (планируется вывести в 2025 году) и БН-800, которые используются для отработки технологии. Стоимость их строительства довольно высока — по данным “Ъ”, CAPEX БН-800 составлял около 140,6 млрд руб., из них только 17,5 млрд руб. предоставлял бюджет.

Новый механизм поддержки строительства АЭС еще обсуждается, говорят собеседники “Ъ”. Инвестиции по первым ДПМ АЭС частично покрывались из бюджета через программу развития атомного комплекса, и хотя год от года объемы средств госбюджета на сооружение АЭС снижались, параллельно наращивались траты, например, на программу утилизации радиоактивных отходов. В дальнейшем объем средств, полученных из казны, закладывался в цену мощности с учетом доходности. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что при новом механизме поддержки средства бюджета также будут задействованы, «Росатом» готов при этом снизить норму доходности и растянуть сроки возврата инвестиций — до какого уровня, еще не решено.

В Минэнерго, «Совете рынка» и «Росатоме» от комментариев отказались, в Минэкономики “Ъ” не ответили.

Лучше распределять инвестресурс на конкурсной основе самым экономически выгодным источникам электроэнергии, а повышение конкурентоспособности АЭС компенсировать государству, если оно преследует стратегическую цель поддержания индустрии, считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По оценке партнера Vygon Consulting Алексея Жихарева, запрашиваемых средств может хватить на строительство 11 энергоблоков общей мощностью до 13 ГВт при условии, что даты ввода в эксплуатацию будут снесены за 2028 год. «Учитывая, что за последние десять лет по введенным блокам просрочка составила три—пять лет, а планируемые стройки откладывались на шесть-семь лет, такой сценарий наиболее вероятен»,— считает господин Жихарев.

Татьяна Дятел