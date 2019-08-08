Статья есть, но человека не нашлось

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не нашло состава преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан) в действиях восьми избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО). На проверке настаивал петербургский горизбирком. Эксперты считают, что в этой ситуации действительно трудно найти правовые основания для возбуждения дела. Согласно закону, все зафиксированные нарушения под данную уголовную статью не попадают.

Обращения в СК, а также прокуратуру были отправлены еще на этапе подачи кандидатами документов. Ряд ИКМО скрывал даты назначения выборов, а также свои фактические адреса. Кандидаты, которым удавалось найти комиссии, попадали в фейковые очереди. Их не пускали в помещения или выводили оттуда силой. Следователи проверяли комиссии муниципальных образований «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Северный», «Георгиевское», «Сергиевское», «Красненькая речка» и «Екатерингофский». Ни в одном из случаев не было найдено нарушений, подходящих под 141-ю статью.

В частности, представители «Екатерингофского» не пускали в помещение члена горизбиркома с правом решающего голоса Екатерину Фесик, которая приехала с проверкой. Кандидата Александра Шуршева дважды избивали недалеко от ИКМО. Кроме того, другой кандидат, а также член комиссии с правом совещательного голоса оказался в полиции, когда пришел на заседание, на которое его вызвали. Ему отказались выдать протокол заседания, а потом вытолкали силой. Впоследствии на него написали заявление о мелком хулиганстве.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что доказательства для возбуждения уголовного дела добыть достаточно трудно. «Одно дело — это морально-этические нарушения, когда поступают грязно, некрасиво и неприемлемо, а другое — наличие состава уголовного преступления. В этом есть определенные сложности. Собрать доказательную базу, которая подтвердит сговор лиц, устраивающих фейковые очереди, тяжело. Все скажут, что это были честные люди, которые пришли подать документы. Одно дело — понимать, что комиссии действуют нечестно, а другое — доказать это на правовой основе. Вопрос в том, что закон надо менять. Законодательное обеспечение деятельности муниципальных избирательных комиссий с точки зрения легитимности, открытости, равной доступности для всех кандидатов не работает. Это более сложная и более длительная процедура, которой, видимо, будут заниматься после 8 сентября»,— считает эксперт.

Петербургский избирком подает заявления в полицию и на отдельных членов ИКМО. В частности, была оштрафована Елена Элконина, председатель комиссии муниципалитета «Сергиевское». В общей сложности она заплатит 3 тыс. рублей за два выявленных правонарушения. Также протокол составлен в отношении секретаря ИКМО «Екатерингофский» Лидии Островской.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что в ИКМО знали, что формально их действия не являются преступлением, поэтому были уверены в себе. «У нас такая формалистика и казуистика, что видно нарушение всех человеческих и божеских законов, а по российским законам оказывается, что все было честно. Было понятно по поведению членов ИКМО, что они ничего не боятся. Они ни от горизбиркома, ни от ЦИКа не зависят, поэтому и вели себя таким образом, тем более их прикрывали. Эти ребята — молодцы: изучили закон и поняли, что в их действиях формально признаков преступления нет. СК сейчас подтвердил это и то, что ИКМО функционируют по своим законам. Это очевидная вещь»,— убежден господин Конфисахор.

Между тем массовые нарушения продолжаются, но теперь на этапе регистрации кандидатов. Избирком Санкт-Петербурга несколько раз в неделю рассматривает сотни жалоб на незаконные отказы в регистрации. По состоянию на 30 июля было отменено 282 незаконных решения. Кроме того, ежедневно проходят судебные заседания. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга от 2 августа, с начала избирательной компании рассмотрено 563 исковых заявления, касающихся ИКМО и территориальных избирательных комиссий. В 70% случаев они удовлетворяются.

Олег Дилимбетов