Председатель ИКМО «Сергиевское» оштрафована за нарушения на выборах

Председатель ИКМО МО «Сергиевское» Елена Элконина признана виновной в совершении административных правонарушений во время проведения выборов муниципальных депутатов. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. за каждое из двух выявленных правонарушений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Материалы поступили мировому судье 23 июля, постановления вынесены в пятницу, 26 июля, уточняется в сообщении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за день в районные суды Санкт-Петербурга поступило 77 исковых заявлений об административных правонарушениях, касающихся действий территориальных избиркомов и ИКМО. Общее их количество, таким образом, достигло 360.