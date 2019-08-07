Суд оштрафовал Utair после продажи 11 билетов двум детям-инвалидам

Авиакомпания Utair получила штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что обязала жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух ее детей-инвалидов, говорилось в ответе Уральской транспортной прокуратуры Общественной палате, на который ссылается «РИА Новости».

Компания оштрафована на 50 тыс. руб. по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и ст. 14.5 КоАП РФ (продажа товаров при отсутствии установленной информации). Еще 50 тыс. руб.— за неисполнение требований прокурора.

Женщина летела с семилетними близнецами в Курган в центр имени Илизарова на операцию по квоте Минздрава. Из Хабаровска до Москвы семья добралась за счет благотворительной программы «Аэрофлота» и РДФ «Миля милосердия». На дорогу до Кургана и обратно до Хабаровска им выделили матпомощь в 40 тыс. руб. Однако этого не хватило, поскольку Utair потребовала выкупить 11 мест для перевозки детей-инвалидов. Средства на это — еще 43 тыс. руб.— они вынуждены были собирать у родственников и знакомых.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «За перевозку детей-инвалидов запросили по повышенному тарифу».