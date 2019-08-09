Вещий сон и певец Мирон

Мирон Васёв живет в Сочи вместе с мамой и папой. У малыша слишком рано срослись лобные кости черепа, и из-за этого его мозг не может нормально развиваться. Родителям Мирона трудно поверить, что их долгожданному ребенку грозит умственная отсталость, слепота и глухота. Чтобы этого не допустить, нужно сделать операцию, и тянуть нельзя. Но как быть, если подготовка к операции и саморассасывающиеся пластины, с помощью которых исправят деформацию, не покрываются госквотой? Сейчас этот вопрос для Васёвых — один из самых важных.

На самом деле Мирон должен был стать Александром — это имя для сына Ксения Васёва придумала заранее. Но незадолго до родов ее мужу Константину приснился сон, в котором кто-то сказал ему строго и официально, как в ЗАГСе: у вас будет сын Мирон!

«Какой Мирон? Почему? Мы ведь уже ждем Сашу!» — удивилась Ксения. Но потом родители подумали-подумали и решили не спорить с небесной канцелярией. Оттуда виднее. Имя редкое, красивое, а «Мирон Константинович» звучит солидно.

Мирон родился с большой гематомой справа на лбу. Но врачи сказали, что ребенок здоров, гематома исчезнет. Велели делать примочки и выписали Ксению с сыном из роддома.

Синяк действительно скоро исчез, но тут мама заметила, что у мальчика необычная форма головы: лоб выступает клином, виски с двух сторон вдавлены, а глаза расположены слишком близко друг к другу. Однако невролог в районной поликлинике и нейрохирург в частном центре решили, что с возрастом это пройдет, рекомендовали наблюдаться.

— Врачи в Сочи такого раньше не видели, поэтому и советовали просто ждать,— поясняет Ксения.— И тут нам очень помогли наши родители. Они не сдавались, искали информацию в интернете, настаивали на проведении новых обследований.

И наконец один нейрохирург предположил, что у Мирона произошло раннее сращение лобного шва. Компьютерная томография это подтвердила. И вот мальчику поставили диагноз: тригоноцефалия. Врачи рассказали родителям, что сросшаяся черепная коробка не позволяет мозгу Мирона нормально развиваться. Что из-за этого в будущем у мальчика начнутся сильные головные боли, что ребенок будет отставать в развитии, а затем может потерять зрение и слух.

— Очень тяжело было узнать об этом. И очень не хотелось верить. Тем более что Мирон развивался по возрасту, держал голову, переворачивался, радовался нам с мужем, интересовался игрушками, вовсю болтал на своем младенческом языке. Еще тяжелее было понять, что мы потеряли много времени, пока узнали правильный диагноз. Нам постоянно говорили: само пройдет, а ждать, оказывается, было нельзя! Сыну нужна операция, и сделать ее необходимо до года,— говорит Ксения.

Родители Мирона поехали на консультацию к московским нейрохирургам, те сказали, что ребенку нужно скорректировать форму черепа с помощью специальных саморассасывающихся пластин. А перед этим необходимо компьютерное моделирование. Операцию проведут по госквоте, но подготовку к ней и пластины государство не оплачивает. Самим Васёвым денег не собрать: Константин охранник, Ксения до рождения сына работала администратором в отеле. У семьи собственного жилья в Сочи нет, приходится снимать квартиру — на это и уходит практически вся зарплата Константина. Бабушки и дедушки помогают, чем могут.

Пока мы разговариваем с Ксенией, Мирон играет и громко смеется. По словам мамы, он очень активный, интересуется всем вокруг, все изучает и пробует на зуб. Но больше всего Мирон любит музыку. У него есть музыкальная игрушка-цветок, с которой он не расстается ни на минуту.

— Я часто включаю ему детские песенки и даже классическую музыку. Мирон может слушать ее часами, а иногда, в определенных местах, еще и подпевает. Громко, и даже порой попадает в ноты! — говорит Ксения.— Кто знает, может быть, вырастет певцом? «Мирон Васёв» красиво будет смотреться на афишах!

Немного помолчав, Ксения добавляет:

— Сначала мне все время хотелось плакать, да что там, рыдать! А потом появилась надежда и такая, знаете, уверенность, что у моего сына есть какое-то покровительство свыше, что ли. Не зря же нас о Мироне заранее предупредили. И дальше все у него будет хорошо, он поправится.

Врачи, конечно, не боги, но и они говорят: если сейчас сделать Мирону операцию, то его череп будет расти нормально, никакого лечения больше не потребуется. И Мирон Васёв будет и дальше петь счастливым родителям.

Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб. Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Мирона деформация черепа, характерная для тригоноцефалии,— килевидная форма головы. Такая деформация появляется в результате преждевременного сращения лобного шва и в итоге может привести к умственной отсталости, глухоте и слепоте. Мальчику необходимо хирургическое лечение. Деформация будет исправлена с помощью реконструкции костей черепа c применением саморассасывающихся пластин. Повторные операции не понадобятся, Мирон будет нормально расти и развиваться». Стоимость подготовки к операции и пластин 690 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 677 тыс. руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мирона Васёва, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Мирона — Ксении Сергеевны Васёвой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Оксана Пашина, Краснодарский край