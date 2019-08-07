Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Козлова обвинил в преступлении замглавы ФСБ

Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, заявил, что к убийству причастен первый заместитель ФСБ Сергей Смирнов. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого «Радио Свободе» подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин.

Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка Иваном Мязиным и финансистом Евгением Двоскиным.

В это же время, осужденный за мошенничество бывший заместитель руководителя департамента экономической безопасности МВД Дмитрий Целяков утверждает, что Иван Мязин и Евгений Двоскин были в разработке по другому делу, связанному с финансовыми махинациями и финансистом Джумбером Эмбакидзе. Господину Эмбакидзе якобы позвонил экс-сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров и заявил, что «за все будет отвечать Френкель». В письме утверждается, что после этого состоялась встреча Алексея Френкеля с Иваном Мязиным, Евгенеем Двоскиным и господином Смирновым, а спустя некоторое время Алексея Френкеля арестовали.

Эта цепочка событий, по мнению осужденного, свидетельствует о причастности первого заместителя ФСБ к убийству господина Козлова. «Радио Свобода» отправило официальный запрос господину Смирнову о содержании письма.

Ранее РБК сообщил, что Алексей Френкель планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества. Финансист утверждает, что братья Магомедовы «причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». В письме осужденного, оказавшегося в распоряжении «Радио Свободы», речи о причастности братьев Магомедовых не шло.

Напомним, через месяц после убийства 14 сентября 2006 года в Москве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова были задержаны трое граждан Украины, которым предъявили обвинение в непосредственном исполнении преступления. 11 января 2007 года Генпрокуратура объявила о задержании заказчика убийства: им оказался бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году суд приговорил его к 19 годам, остальные получили от 6 лет до пожизненного заключения.

О том, какие показания против братьев Магомедовых может дать Алексей Френкель, читайте в публикации “Ъ FM”.