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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых

Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества. Алексей Френкель утверждает, что братья Магомедовы «причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении его адвоката Эдуарда Гладилина, направленном следователю следственного департамента МВД Николаю Будило (он ведет дело братьев Магомедовых), сообщает РБК.

Через месяц после убийства 14 сентября 2006 года в Москве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова были задержаны трое граждан Украины, которым предъявили обвинение в непосредственном исполнении преступления. 11 января 2007 года Генпрокуратура объявила о задержании заказчика убийства: им оказался бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году суд приговорил его к 19 годам, остальные получили от 6 лет до пожизненного заключения.

Другие детали показаний адвокат раскрывать отказался. «Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов Фролова (бывший замначальника управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов.— “Ъ”) и ряда участников банковского рынка того периода»,— пояснил изданию Эдуард Гладилин.

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Начальник отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — были задержаны в апреле по подозрению в получении крупных взяток. В ходе обысков дома и на работе у полковника изъяли наличность, часы и драгоценности на 11 млрд руб. Всех троих арестовали на два месяца, свою вину они не признают.

О развитии дела сотрудников ФСБ читайте в публикации “Ъ” «Трех полковников ФСБ объединило одно уголовное дело».

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