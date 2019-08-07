Следствие отозвало полковника с пенсии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о крупном взяточничестве в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области Александра Коротеева, который на прошлой неделе вышел на пенсию. Полковника внутренней службы подозревают в получении 242 тыс. руб. от подчиненного — начальника пригородного ОМВД Анатолия Уварова. Деньги якобы пошли на строительство бани в обмен на покровительство по службе. Разработкой полковника занимались оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ), а уголовное дело было возбуждено сразу после его выхода на пенсию. При этом взяткодатель сам находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.

О возбуждении уголовного дела в отношении Александра Коротеева “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах региона. По их данным, в среду утром дома у полковника прошли обыски с участием оперативников УФСБ, после этого экс-полицейский был доставлен на допрос. Сейчас следственные действия продолжаются, в СКР процессуальный статус полковника пока не комментируют.

Александру Коротееву 51 год, на службу он поступил в 1993-м в должности участкового. В 2016 году стал заместителем начальника регионального ГУ МВД, отвечал за хозяйственные вопросы. 29 июля полковник вышел на пенсию по выслуге лет. Через два дня после отставки СКР возбудил в отношении него уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Согласно материалам расследования, не ранее октября 2018 года начальник новоусманского ОМВД подполковник Анатолий Уваров попросил подозреваемого помочь ему с продвижением по службе. Александр Коротеев согласился помочь в обмен на «взятку в виде услуг имущественного характера». Речь идет о поставке стройматериалов и строительстве бани на участке полковника в селе Князево Рамонского района.

«С целью завуалирования своих преступных намерений» полковник лично перевел ООО «Харовский лес» 290,4 тыс. руб. за оцилиндрование бревен, необходимых для возведения бани, а после их приобретения получил от Анатолия Уварова «услуги по доставке и строительству» на сумму не менее 242 тыс. руб.

Сам Анатолий Уваров в марте стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, подполковник принудил предпринимателя установить служебные ворота стоимостью 280 тыс. руб. Полицейский признал вину и был отпущен под подписку о невыезде. В конце апреля его уволили со службы в связи с проступком.

Собеседники из окружения Александра Коротеева полагают, что бывший начальник новоусманского ОМВД мог пойти на сделку с сотрудниками ФСБ и дать показания на полковника. Впрочем, другой высокопоставленный источник в ГУ МВД утверждает, что на Анатолия Уварова «давления никто не оказывал». «У него статья легкая и не позорная, его даже не стали задерживать. Скорее всего, у следствия были основания для возбуждения дела. Насколько мне известно, Коротеев написал рапорт, уже находясь в разработке»,— заявил собеседник. Он также добавил, что обычно увольнения достаточно для прекращения преследования: «Возможно, не была соблюдена этическая сторона соглашения».

Адвокат полковника Мария Нестерчук не смогла оперативно прокомментировать ситуацию, поскольку находится на допросе Александра Коротеева.

Андрей Прах, Воронеж