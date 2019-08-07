Зеленский сказал Путину, что не видит необходимости менять Конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен защищать права украинцев вне зависимости от их местонахождения и для этого «нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины». Как сообщила пресс-служба украинского президента, главы государств обсудили также вопросы обмена пленными и договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».

«Рабочие группы в настоящее время нарабатывают документы для подписания на высшем уровне»,— уточняется в сообщении.

Ранее о состоявшемся разговоре рассказал сам господин Зеленский. Поводом для беседы стало обострение ситуации на востоке Украины, где, несмотря на перемирие, начавшееся 21 июля, время от времени продолжается стрельба. По словам украинского президента, разговор «был долгим». В ходе беседы Владимир Зеленский попросил господина Путина повлиять на противоположную сторону конфликта, для того чтобы обстрелы прекратились.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что во время беседы с украинским президентом Владимир Путин «подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения». Кроме того, главы государств подтвердили «исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей», обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате» и условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Напомним, на прошлой неделе во время своей поездки в Трускавец, Владимир Зеленский рассказал корреспонденту “Ъ”, что рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже этой осенью. По его словам, во время предыдущего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Тянуть некуда — у нас люди гибнут».