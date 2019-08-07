Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе. Поводом для телефонного разговора послужило обострение ситуации на востоке Украины, где, несмотря на перемирие, начавшееся 21 июля, время от времени продолжается стрельба. Вчера, 6 августа, от разрыва мины погибли четверо украинских военных.

Господин Зеленский сообщил, что разговор состоялся сегодня утром и «был долгим». По его словам, он обратился к российскому президенту с просьбой повлиять на противоположную сторону конфликта, с тем чтобы обстрелы прекратились.

Украинский президент на брифинге снова заявил о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). «Нужно посмотреть друг другу в глаза и остановить эту войну»,— сказал господин Зеленский.

«Я говорю (Владимиру Путину.— “Ъ”), что наших людей убивают. Мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским людям. Знаете, все говорят, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами»,— сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что сегодня позвонит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. И добавил, что в случае обострения ситуации в Донбассе он отменит намеченный на 7–8 августа визит в Турцию.

Как позднее сообщила пресс-служба украинского президента, господин Зеленский во время разговора с Владимиром Путиным заявил, что намерен защищать права украинцев вне зависимости от их местонахождения и для этого «нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины».

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что во время беседы с украинским президентом Владимир Путин «подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения». Кроме того, главы государств подтвердили «исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей», обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате» и условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Напомним, на прошлой неделе во время своей поездки в Трускавец, Владимир Зеленский рассказал корреспонденту “Ъ”, что рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже этой осенью. По его словам, во время предыдущего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Тянуть некуда — у нас люди гибнут».

Владимир Соловьев, Киев; Кирилл Кривошеев