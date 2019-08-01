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Компания Сергея Шатило до недавнего времени была исполнителем крупных госконтрактов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд победил картель

В Самаре вынесен приговор директору ООО «СМТ» Сергею Шатило

Коммерсантъ (Самара) от

Самарский районный суд Самары огласил приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет — в отношении директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Бизнесмен, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян обвинялись в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Сергей Шатило приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, обвиняемому еще и в превышении должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Все остальные фигуранты дела получили условные сроки.


Уголовное дело в отношении Сергея Шатило, Альберта Навасардяна и других фигурантов в мае 2016 года возбудило СУ СК по Самарской области. Сергей Шатило и его заместитель Алексей Санкеев подозревались в коммерческом подкупе (п. «а», ч. 2, ст. 204 УК РФ), а экс-замминистра здравоохранения региона вменялось злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ). Основанием для разбирательства стали материалы, собранные УФАС России по Самарской области. По данным антимонопольной службы, в мае 2016 года министерство здравоохранения Самарской области, ООО «Современные медицинские технологии», ООО «Центр эффективной хирургии», ООО «Медсимвол» и ООО «ДжиИ Хэлскеа» вместе с областной клинической больницей имени Середавина вступили в сговор при проведении открытого аукциона на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб., победителем которого стала компания господина Шатило. Позже ФАС признала эти компании и учреждения виновными в нарушениях закона о защите ­конкуренции.

Позже следствие возбудило еще одно уголовное дело — по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), затем его объединили в одно производство с делом, возбужденным ранее. Фигурантами дела также стали руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой областного министерства здравоохранения Максим Колобов, начальник отдела по медицинской технике СОКБ им. Середавина Елена Грищенко и должностные лица «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова.

При вынесении приговора суд принял решение исключить из обвинения по делу коммерческий подкуп, который вменялся пятерым подсудимым. Реальные сроки в итоге получили лишь Сергей Шатило и Альберт Навасардян, все остальные фигуранты дела приговорены к лишению свободы условно. Обвиняемые свою вину не признали. Адвокаты фигурантов дела считают, что в данном случае речь идет лишь о споре хозяйствующих субъектов, который должен решаться в арбитражном суде.

• ООО «Современные медицинские технологии» создано в 2001 году. Основной вид деятельности организации — оптовая поставка фармацевтической продукции. Выручка СМТ в 2016 году достигла почти 1,5 млрд руб. Прибыль составила 235 млн руб. В 2017 году заключен 21 контракт на 118 млн руб. Единоличный собственник компании — Сергей Шатило. В отношении предпринимателя в 2016 году возбуждено уголовное дело. Компания Сергея Шатило работала над реализацией проекта по строительству кардиохирургического центра «Клиника сердца» в Самаре. Медучреждение строилось на условиях меморандума между правительством региона и СМТ.Проект раскритиковал новый министр здравоохранения Самарской области Михаил­ ­Ратманов.

Компания Сергея Шатило до недавнего времени была исполнителем крупных госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году общество заключило 164 контракта на общую сумму свыше 1,9 млрд руб. Контракт на поставку МРТ был заключен между СМТ и самарской клинической больницей им. Пирогова в 2015 году в рамках исполнения областной программы «Подготовка к проведению в 2018 году мероприятий чемпионата мира по футболу». Цена контракта составила порядка 39 млн руб. Аппарат больнице поставили позже оговоренных сроков. Помимо этого выяснилось, что магнитно-резонансный томограф не зарегистрирован в РФ.Клиника в одностороннем порядке разорвала контракт с СМТ и пожаловалась на поставщика в антимонопольную службу. Весной 2017 года ФАС включила «Современные медицинские технологии» в реестр недобросовестных поставщиков. В это же время лишился своей должности главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов, не имевший ни одного выговора или официального замечания. Его увольнение связывали с наличием у господина Шатило контактов в областном ­минздраве.

По словам адвоката Вячеслава Яблокова, суды пока не могут похвастаться богатой практикой решения дел о картельном сговоре, поэтому при оспаривании приговора многое будет зависеть от стороны защиты. «Если пятеро из семерых фигурантов дела получили условные сроки, можно полагать о том, что их причастность к совершению преступления не слишком доказана. Если в рамках расследования дела адвокаты зафиксировали процессуальные нарушения, например, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, они обязательно должны это обжаловать»,— полагает юрист.

Андрей Сазонов


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