21 жилой проект в Ленобласти достроят по новым правилам

По состоянию на начало августа, 21 реализующийся в Ленобласти жилой проект не попал под критерии Минстроя РФ для привлечения средств дольщиков по старым правилам. Как сообщили в региональном Госстройнадзоре, застройщики 43 проектов еще пока не подали в ведомство заявления о соответствии данным критериям.

По информации контрольно-надзороного ведомства, на территории региона реализуют жилые проекты 114 застройщиков по 153 разрешениям на строительство по которым заключены 46,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). В Госстройнадзор подано 89 заявлений о соответствии проекта критериям Минстроя РФ, выдано 80 заключений о степени готовности объекта, шесть решений об отказе в выдаче заключения, три ещё рассматриваются. Из 43 проектов, по которым застройщики не подали заявления о соответствии, по 10 есть достаточное количество ДДУ, 16 находится на стадии ввода.

Как сообщал “Ъ-СПб”,по состоянию на начало июля в регионе работало 116 застройщиков по 164 проектам, в которых продаются квартиры ДДУ. На тот момент более 120 выданных разрешений на строительство попадали под критерии Минстроя РФ, а почти 40 объектов нужно было возводить по новым правилам. С начала года власти Ленобласти несколько раз меняли свои прогнозы по соотношению проектов, для которых надо оформлять проектное финансирование под счета эскроу. Так, в начале апреля этого года власти региона заявляли, что под новые правила попадают 40% проектов, а спустя три недели это количество уменьшилось практически вдвое.

Реформа строительной отрасли предполагает, что с июля этого года застройщики страны лишились возможности получать деньги дольщиков напрямую. Деньги граждан для ряда проектов могут начисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансировать строительство будет возможно за счет кредитов

Минстрой РФ согласовал критерии, позволяющие девелоперам достраивать свои проекты по старым правилам уже после того, как механизм проектного финансирования стал обязательным. Так, продолжить привлекать средства дольщиков напрямую компании смогут для проектов с готовностью более 30% и при заключении ДДУ, обеспечивающих реализацию более 10% жилой площади.

Ольга Кантемирова