Кто не успел, тот осознал Около 40 жилых проектов в Ленобласти попали под новые правила

Критерии Минстроя РФ для привлечения средств дольщиков напрямую (готовность объекта от 30%, объем заключенных договорам долевого участия обеспечивает реализацию более 10% жилой площади. — “Ъ”) мотивируют застройщиков Ленобласти ускорить работы на своих стройплощадках. Благодаря этому число проектов, которые с июля должны были реализоваться по новым правилам, за последние пару месяцев сократилось с 68 почти до 40. Для 12 из них оформлено проектное финансирование под эскроу-счета. Эксперты “Ъ” считают, что 30-процентного рубежа готовности объектов достигли почти все застройщики региона, а остальным уже «ничего не поможет».

Как сообщили “Ъ” в Госстройнадзоре Ленобласти, в регионе работают 116 застройщиков по 164 проектам, в которых продаются квартиры по договорам долевого участия (ДДУ). Из них более 120 выданных разрешений попадают под критерии Минстроя РФ, а значит, их можно продолжать строить с привлечением средств дольщиков напрямую. В итоге на начало июля новые правила распространились почти на 40 проектов Ленобласти. Напомним, что в начале апреля этого года власти Ленобласти заявляли, что под новые правила попадают 40% из 228 проектов, а спустя три недели это количество уменьшилось практически вдвое — до 68 проектов (см. “Ъ” от 29.04.2019).

Как сообщил “Ъ” губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, остальные застройщики проектов, не попадающих под критерии Минстроя, ускорились, чтобы как можно быстрее преодолеть рубеж 30-процентной готовности, так как федеральное ведомство планирует ограничить сроки подачи от застройщиков декларации о готовности объектов до октября.

В контрольно-надзорном ведомстве добавили, что сегодня эскроу-счета оформили четыре застройщика под 12 своих проектов. Это «дочка» «Ленрусстроя» ООО «Лиговский канал» и «дочка» «Строительного треста» ООО «СТ-Новоселье», а также компании, входящие в состав ИСГ «Мавис» и ГК «Арсенал-Недвижимость». По шести проектам застройщики все еще ждут оформления проектного финансирования под эскроу-счета в банках. Помимо них, есть в этом списке и компании, находящиеся на грани банкротства, и вероятность того, что они получат банковский кредит, равна нулю. Для завершения таких долгостроев область планирует привлекать бюджетные средства.

Реформа строительной отрасли предполагает, что с 1 июля застройщики лишились возможности получать деньги дольщиков напрямую. Деньги граждан для ряда проектов могут начисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансироваться строительство будет за счет кредитов.

Весной этого года Минстрой РФ согласовал критерии, которые позволяют девелоперам завершать свои проекты по старым правилам уже после того, как механизм проектного финансирования станет обязательным. В частности, продолжить привлекать средства дольщиков напрямую компании смогут для проектов с готовностью более 30% и при заключении ДДУ, обеспечивающих реализацию более 10% жилой площади.

В июне появилась информация о том, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться Минстроем РФ до 1 октября этого года (см. “Ъ” от 13.06.2019). До этой даты застройщики смогут продолжить строительство, но без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность проектов до 30%.

Президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов считает, что 30-процентный уровень готовности уже преодолели все застройщики региона, которые поставили перед собой задачу продолжить привлекать средства граждан по ДДУ, так как они озаботились этим вопросом заранее.

Источник “Ъ” на строительном рынке региона добавляет, что сейчас среди тех, кто не успел оформить проектное финансирование под эскроу-счета или достичь 30% готовности своих объектов, остались компании, которым «уже ничего не поможет», и вероятность того, что у них получится попасть под критерии Минстроя, невелика.

Ольга Кантемирова