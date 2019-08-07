Апелляции кандидатов не нашли поддержки в Центризбиркоме

Накануне вечером рабочая группа Центризбиркома рассмотрели апелляции на отказ в регистрации так называемых независимых кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Любови Соболь. Все жалобы группа рекомендовала отклонить. Окончательное решение ЦИК должен принять в среду. Как проходило заседание? И что теперь намерены делать незарегистрированные кандидаты? Об этом — Григорий Колганов.

Заседание рабочей группы продолжалось почти семь часов и оставило все на своих местах. Ни одна из пяти апелляций не нашла поддержки у Центризбиркома. Незарегистрированные кандидаты, кажется, итогом не удивлены. Впечатлениями делится получившая отказ Елена Русакова: «Ожидаемо было примерно на 99%. Впечатление предельной неловкости, потому что взрослые люди на неплохие деньги налогоплательщиков занимаются подлогом и подгонкой задачи под ответ. И глаза у них бегают у некоторых, кто попорядочнее. Конечно, очень постыдное зрелище».

Решения рабочей группы не были приняты под копирку, мотивация по каждому кандидату разная. Например, Елене Русаковой отказали в регистрации из-за опечатки нотариуса в списке сборщиков подписей. У Дмитрия Гудкова нашли «мертвые души», а подписи за Любовь Соболь не прошли повторную графологическую экспертизу. Но обсудить по существу все эти претензии на заседании не получилось. Стороны отказывались слышать друг друга и переходили на повышенный тон и на личности. Как в случае диалога главы ЦИК Эллы Памфиловой и представителя Любови Соболь Александра Помазуева. Часть подписей кандидатам все же вернули, но их оказалось недостаточно, чтобы зарегистрироваться на выборах.

При этом до рассмотрения апелляций глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о намерении каждое сомнение трактовать в пользу жалобщика. Как вышло на самом деле? Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, присутствовавший на заседании рабочей группы, говорит, что реализовать этот принцип не удалось, но и кандидатам стоило готовиться лучше: «Памфилова — одна из членов комиссии. А в рабочей группе больше членов комиссии, и каждый имел свою точку зрения. Не всегда, на мой взгляд, удавалось все максимально трактовать в пользу кандидатов.

Само рассмотрение нужно было вести более конкретно. И кандидаты должны были лучше готовиться. Меньше политики, меньше эмоций, больше конструктива. Ко всем это относится — к рабочей группе и к кандидатам».

Елена Русакова в беседе с “Ъ FM” признала, что не успеет принять участие в выборах и будет ратовать за их отмену, готова дойти до Европейского суда. А у Любови Соболь, кажется, другие планы. В финальной перепалке с Эллой Памфиловой она обвинила ЦИК в том, что комиссия вынуждает недовольных выходить на протесты.

Надежды на спокойное окончание выборной кампании в Москве тают с каждым решением избиркомов. Впереди еще рассмотрения апелляций других независимых кандидатов, и не исключено, что одними согласованными акциями протеста в столице не обойдется.

Во вторник повторно отказали в регистрации кандидату Сергею Митрохину. Решение приняла окружная избирательная комиссия, несмотря на то, что Мосгоризбирком отменил первый отказ.