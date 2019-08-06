El Pais: Фридмана могут вызвать в испанский суд по делу о банкротстве Zed WorldWide

Испанская прокуратура по делам о коррупции попросила суд вызвать совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана в качестве подозреваемого по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, сообщила местная газета El Pais.

По версии прокуратуры, российский миллиардер в качестве акционера и кредитора предприятия заведомо совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании с целью ее дальнейшего приобретения по заниженной стоимости — за €20 млн. Испанская прокуратура полагает, что господин Фридман играл «основополагающую роль» в поглощении Zed WorldWide, форсируя банкротство компании.

Группа Zed, основанная в 1996 году, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий. В 2013 году в Нидерландах была зарегистрирована компания Zed+ c участием Zed WorldWide и российской Temafon (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента).

В ноябре 2017 года Михаил Фридман направлял в прокуратуру письмо, где отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed WorldWide.

Несколькими месяцами ранее, в марте 2017 года, бизнесмен подал в суд на российскую газету «Ведомости» с требованием возбуждения уголовного дела о клевете в отношении автора статьи, написавшего о его связи с «русской мафией», способствовавшей банкротству компании. Материал назывался «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о “русской мафии”».

Согласно статье, выведенные из Zed+ средства якобы пошли на взятки высокопоставленным чиновникам в России. Zed+, писали «Ведомости», учреждена в 2012 году для объединения активов испанского холдинга Zed WorldWide, ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», подконтрольных Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну, которые получили впоследствии почти 30% Zed+. Позднее Михаил Фридман заключил мировое соглашение с издающим газету АО «Бизнес Ньюс Медиа».

В 2019 году основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с состоянием $15 млрд занял седьмое место в рейтинге российских миллиардеров и стал самым богатым человеком Лондона по версии Forbes.

О том, как миллиардер помирился с «Ведомостями» читайте в материале “Ъ”.