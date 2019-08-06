Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать Соболь в регистрации на выборах

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России оставила без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Члены группы признали действительными семь подписей, отданных в поддержку кандидата, но для регистрации ей необходимо еще 239 подписей.

«Комиссия 43-го округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%»,— отреагировала госпожа Соболь на решение в своем Twitter.

Ранее рабочая группа ЦИКа оставила без удовлетворения жалобу лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

Всего в ЦИК поступило 19 жалоб на отказ в регистрации. На прошлом заседании в пятницу, 2 августа, рабочая группа ЦИКа отказала в жалобе Константину Лисице (33-й округ), а Юлия Серебрянская (45-й округ) сама отозвала жалобу.

Окончательные решения по всем кандидатам, подавшим жалобы, будут приняты на заседании ЦИКа завтра, 7 августа. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, смогут обжаловать решение в суде. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях.

О рассмотрении ЦИКа первых жалоб читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».