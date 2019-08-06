ЦИК не согласился с жалобами Гудкова и Русаковой на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России оставила без удовлетворения жалобу лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Рабочая группа дала возможность господину Гудкову и его представителям до 7 августа доказать правомерность еще 300 подписей. Главе муниципального округа Гагаринский члена партии «Яблоко» Елене Русаковой также отказали в жалобе.

Сам Дмитрий Гудков в настоящее время находится под арестом за участие в несогласованной акции 27 июля. Он признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления).

Такие же решения ранее вынесены в отношении Александра Руденко и Екатерины Игнатовой. Позднее госпожа Игнатова отозвала свою жалобу. Сегодня рабочая группа рассмотрит жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любови Соболь.

Всего в ЦИК поступило 19 жалоб на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова в ходе заседания рабочей группы ЦИКа по предварительному рассмотрению жалоб. Заседание транслируется на сайте ЦИКа.

На прошлом заседании в пятницу, 2 августа, рабочая группа ЦИКа отказала в жалобе Константину Лисице (33-й округ), а Юлия Серебрянская (45-й округ) сама отозвала жалобу.

Ранее на встрече с незарегистированными кандидатами госпожа Памфилова заявила о необходимости изменения избирательного законодательства. По ее словам, московские выборы дали «еще больше аргументов» в пользу необходимости реформирования системы.

Окончательные решения по всем кандидатам, подавшим жалобы, будут приняты на заседании ЦИКа завтра, 7 августа. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, смогут обжаловать решение в суде. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях.

О рассмотрении ЦИКом первых жалоб читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».