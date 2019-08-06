В Петербурге из-за ремонта ограничат движение по Зеленому и Верхнему Лебяжьему мостам

В Петербурге начались ремонтные работы на Зеленом и Верхнем Лебяжьем мостах. В связи с этим для автотранспорта вводится ряд ограничений при движении по переправам, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В частности, на период с 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года на Зеленом мосту через Мойку в створе Невского проспекта будет организовано поэтапное сужение проезжей части с сохранением движения по двум полосам в обоих направлениях. Полностью закрытыми для транспорта на этот срок будут подъезды к мосту на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Также на период капремонта предусматривается прекращение движения водного транспорта под мостом.

В свою очередь, на Верхнем Лебяжьем мосту движение будет ограничено с 7 августа по 15 октября 2019 года. Проезжую часть сузят по одной полосе в каждом направлении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Зеленый мост в Петербурге будет отремонтирован к маю 2020 года. Стоимость работ на переправе составляет 497,5 млн руб. Также сообщалось, что из-за ремонта почти на месяц будет ограничено движение по Благовещенскому мосту через Неву.