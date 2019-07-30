Зеленый мост отремонтируют к маю 2020 года

Зеленый мост в Петербурге будет отремонтирован к маю 2020 года. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, работы по капитальному ремонту моста начнутся в августе. К 1 мая он будет введен в эксплуатацию.

Как уточнил директор эксплуатационной компании «Мостотрест» Андрей Кочин, приступить к ремонту предполагается 5 августа. В рамках капремонта будет усилен свайный фундамент опр моста, укреплена кладка, проведена реставрация элементов переправы, сообщает ТАСС. Стоимость работ оценивается в 497,5 млн руб.

Напомним, что СПб ГБУ «Мостотрест» заключило с компанией АО «Производственное объединение "Возрождение"» контракт на капремонт Зеленого моста через Мойку. Стоимость работ составляет 497,5 млн руб.