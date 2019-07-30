Дорожные работы на Благовещенском мосту ограничат движение почти на месяц

Начало работ по ремонту дорожного покрытия на Благовещенском мосту послужит причиной ограничения движения транспорта по переправе. Они будут действовать с 31 июля по 20 августа, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, с 31 июля по 4 августа закроют две полосы движения слева по направлению к Васильевскому острову, с 5 по 9 августа для автомобилистов будут недоступны две левые полосы в сторону площади Труда, с 10 по 14 августа ограничения коснутся двух правых полос в сторону Васильевского острова, а с 15 по 20 августа — двух правых полос при движении к площади Труда.

Также дополнительные ограничения вводятся на подъезде к Благовещенскому мосту со сторону площади Труда у дома № 2: с 31 июля по 4 августа там будут перекрыты для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров, а с 10 по 14 августа — две правые полосы в том же направлении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожного ремонта на проспекте Стачек вводится ряд ограничений в Кировском районе Петербурга.