Разработки НПО «Импульс» будут использованы в проекте «Умный город»

Разработки петербургского научно-производственного объединения «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК Ростех) будут использованы в рамках реализации концепции «Умный город». Речь идет о выпускаемой оборонным предприятием системе видеонаблюдения, которой сегодня оснащается пассажирский транспорт Петербурга. Она позволяет повысить безопасность пассажиров, фиксировать нарушения ПДД, проводить мониторинг дорожной ситуации, а также вести учет пассажиропотока, сообщили в пресс-службе Смольного.

Еще одна разработка НПО «Импульс» — система хранения с биометрическим контролем доступа, которая в перспективе даст возможность перейти от использования пластиковых карт, паролей и талончиков к новому формату идентификации — считыванию квази-3D образа лица и радужной оболочки глаза. Ее планируется внедрять на вокзалах и в аэропортах, а также в системе банковских депозитных ячеек и в социальных учреждениях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном предложили усилить работу по диверсификации предприятий оборонного комплекса и обеспечить плавный переход к производству и выпуску гражданской продукции к 2024 году. Планируется, что ее доля к этому сроку должны повыситься до 30% от общего объема, что позволит обеспечить предприятиям полную загрузку и укрепить их финансовую устойчивость.