В Смольном предложили привлекать к крупным инвестпроектам предприятия ОПК

На финансирование госпрограммы развития промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Петербурге в 2019 году из городского бюджета направлено более 4 млрд рублей. Из них более 680 млн руб. — на прямую поддержку предприятий. Об этом в ходе заседания правительства Петербурга заявил врио губернатора Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, основное внимание необходимо уделить увеличению темпов производства и налогооблагаемой базы. Также врио губернатора заявил о необходимости активнее развивать средний и малый бизнес.

Помимо этого, было предложено усилить работу по диверсификации предприятий оборонного комплекса и обеспечить плавный переход к производству и выпуску гражданской продукции к 2024 году. Александр Беглов отметил, что предприятия ОПК необходимо привлекать к крупным инвестпроектам, а также включать в условия для инвесторов локализацию производства и размещение заказов на городских предприятиях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что индекс промышленного производства в Петербурге по итогам первого полугодия 2019 года составил 104,9%.