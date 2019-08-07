Главные анонсы 7 августа

ЦИК должен принять окончательное решение по всем незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, подавшим жалобы. Всего в ЦИК поступило 19 жалоб на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Ранее рабочая группа ЦИКа подтвердила отказ в регистрации Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой, Александру Руденко и Екатерине Игнатовой. Подробнее о заседании рабочей группы.

В Красноярском крае власти рассмотрят вопрос о выплате компенсаций жителям Ачинского района, проживающим в зоне эвакуации вокруг сгоревшего склада с боеприпасами. СКР ранее возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов. В результате погиб один человек, 13 пострадали. Подробнее

В Москве Преображенский суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Он получил три года колонии общего режима по делу о хищении более 100 млн руб. при проведении реставрационных работ культурных объектов. О деле

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