Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill. По информации изданий, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

«Для меня было почетным то доверие, которое вы оказали мне в качестве посла США в России в этот исторически трудный период двусторонних отношений»,— говорится в письме посла, адресованном господину Трампу.

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Как уточнил сам господин Хантсман, он сложит с себя обязанности посла 3 октября.

В МИД РФ назвали отставку Джона Хантсмана «решением Вашингтонской Администрации». «Хантсман профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений»,— сказали радиостанции «Говорит Москва» в министерстве.

О том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали кандидатуры на пост посла в Москве, на прошлой неделе сообщил CNN. Конкретных имен не называлось.

Летом прошлого года у господина Хантсмана диагностировали меланому. В своих интервью он рассказывал, что врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии и оперативно провести курс лечения.

Республиканец Джон Хантсман возглавляет дипмиссию США в России с 2017 года. Ранее он работал в Сингапуре (1992–1993) и Китае (2009–2011). С 2009 по 2014 год господин Ханстман уже был губернатором Юты, а в 2016 году участвовал в президентской гонке.