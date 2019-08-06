Реконструкция железнодорожной станции порта Высоцк включена в федеральную программу

Правительство РФ внесло в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения проект реконструкции железнодорожной станции Высоцк. Изменения внесены в подраздел «Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об участке Пихтовое – Высоцк в Выборгском районе Ленобласти, где планируется реконструировать железнодорожные пути общего пользования пропускной способностью 30 пар поездов в сутки. Проект, в том числе, коснется реконструкция станции Высоцк пропускной способностью 34 пары поездов в сутки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в порту Высоцк намерены построить новый сухогрузный перевалочный комплекс. Первый этап предполагает запуск первой линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Вторую линию с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год планируется запустить до 2023 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 24,3 млрд рублей.