В порту Высоцк появится новый сухогрузный перевалочный комплекс за 24 млрд рублей

На полях ПМЭФ-2019 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ленобласти и ООО «СПК Высоцк» в рамках реализации проекта по строительству в порту Высоцк нового сухогрузного перевалочного комплекса. Документ подписали губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «СПК Высоцк» Павел Тер-Осипов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 24,3 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск первой линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Вторую линию с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год планируется запустить до 2023 года.