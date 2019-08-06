Воронежский молочный комбинат «Молвеста» увеличил выручку и снизил прибыль

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"», одно из основных юрлиц основанного депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым холдинга «Молвест», за первое полугодие 2019 года увеличил выручку с 9 до 9,6 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводятся в ежеквартальном отчете компании. Чистую прибыль при этом ПАО снизило с 549,8 до 393,3 млн руб. Значительно сократилась валовая прибыль предприятия — с 1,3 млрд до 914,1 млн руб., при этом себестоимость продаж выросла с 7,7 до 8,7 млрд руб.

О том, почему юрлицо местной растениеводческой компании не может начать строительство фермы, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Молоко остается в воронежской земле».

Мария Старикова