Молоко остается в воронежской земле

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, воронежское ООО «Острогожскагропроект» (структура растениеводческой компании «Острогожскагрокомплекс») не смогло приступить к строительству молочного комплекса за 1,5 млрд руб. Несмотря на доклады губернатору Александру Гусеву, компания не продвинулась дальше проекта, не получила кредит и необходимую землю. Инвесторы настаивают на выделении земли из областной собственности, а в облправительстве опасаются, что проект может быть нежизнеспособен. По оценке участников рынка, для такого комплекса компании необходимо вшестеро больше земли, чем она пытается консолидировать.

О проблемах «Острогожскагропроекта» со строительством молочного комплекса в селе Веретье “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации Острогожского района. «Проект находится в той же стадии, что и был. Есть проектная документация, банковский кредит получить не удалось, дополнительной земли нет — компании по-прежнему принадлежит лишь 2 тыс. га, — пояснили в администрации. — Компания хочет получить резервную землю — еще чуть более 2 тыс. га, находящуюся в ведении областных властей, но такого решения правительство региона не приняло».

Впервые о проекте было публично заявлено летом 2018 года. Тогда в ходе встречи с врио губернатора Александром Гусевым о строительстве первого в районе крупного молочного комплекса рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Хорошилов. Комплекс на 3 тыс. голов дойного стада за 1,5 млрд руб. должны были начать возводить уже в 2018-м. В сентябре того же года состоялась встреча одного из конечных бенефициаров «Острогожскагрокомплекса» Дмитрия Беззубенко с Александром Гусевым. Тогда господин Беззубенко объявил, что ферма начнет строиться в октябре и выйдет на проектную мощность в сентябре 2021-го. По его словам, молочный комплекс должен производить более 24 млн литров сырого молока в год и поставлять 525 т мяса в год.

Также господин Беззубенко заявил о готовности принимать на практику учащихся Острогожского многопрофильного техникума и предоставлять им «современное оборудование и технику».

Сейчас от закупки оборудования компания по-прежнему далека. Директор ООО «Острогожскагропроект» Сергей Диоминский в беседе с “Ъ-Черноземье” подчеркнул, что земельный вопрос остается ключевым для компании: «Если он решится — комплекс будет». Впрочем, региональные власти сомневаются в жизнеспособности проекта. «У них 2 тыс. га и фактически больше ничего. Под какое имущество банк выдаст такой кредит? Даже если у них будет 6 тыс. га, им не хватит и этого», — сказал “Ъ-Черноземье” высокопоставленный источник в региональной власти. По его словам, в областном правительстве пристально следят за действиями инвестора по налаживанию производства молока. При этом собеседник “Ъ-Черноземье“ напомнил о высокой стоимости строительства ферм за счет банковских средств, а также о значительном объеме субсидий, которые областные власти выделяют сельхозпроизводителям на развитие молочной отрасли.

По данным «СПАРК-Интерфакс», головное ООО «Острогожскагрокомплекс» было зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых и масличных, средняя численность работников — около 100 человек. Уставный капитал — 6,62 млн руб. Гендиректор — Алексей Плетнев. В 2017 году стоимость активов предприятия составила 225,9 млн руб., выручка — 152,7 млн руб., чистая прибыль — 31,3 млн руб. ООО «Острогожскагропроект» (основной вид деятельности — производство сырого молока) возглавляет бывший директор «Острогожскагрокомплекса» Сергей Диоминский. Эта компания была зарегистрирована в ноябре 2016 года. Ее выручка в 2017 году составила 29,5 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Сейчас она подконтрольна ряду юрлиц, учрежденных в 2018 году: ООО «Молокоинвест», ООО «АПК Молоко», ООО «Острогожская ферма», а также «Острогожскагрокомплексу» (последние три были зарегистрированы по одному адресу в Веретье). Бенефициарами всех компаний являются Татьяна и Дмитрий Беззубенко, господа Плетнев и Диоминский. На 1 мая 2018 года молочное поголовье содержалось в двух компаниях: «Острогожскагропроект» (58 голов) и «Острогожскагрокомплекс» (243 головы).

Для строительства комплекса с поголовьем в 3 тыс. коров дойного стада необходимо 30 тыс. га земли, отмечает бывший руководитель ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в Воронежской области) Василий Остроушко. «Для инвестора, который хотел бы заниматься производством молока, было бы удобнее с точки зрения технологических процессов строить небольшую ферму, на 200-400 голов», — отметил господин Остроушко. Согласно его расчетам, для фермы на 200 голов дойного стада могло бы хватить имеющихся у компании 2 тыс. га.

Олег Мухин