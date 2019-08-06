Чужой пошлиной сыт не будешь

Как заработать на торговой войне США и Китая, пытается понять редактор отдела бизнеса Юрий Барсуков.

Хроника торговой войны США и Китая Читать далее

Когда трения между Вашингтоном и Пекином по экономическим вопросам только начинались, аналитики много рассуждали о том, какая из третьих сторон могла бы извлечь выгоду из конфликта. Говорилось, в том числе на страницах “Ъ”, об открывающихся для России возможностях нарастить поставки в Китай газа, который заменит американский сжиженный газ (СПГ), а также зернобобовых культур, которые заместят американскую сою, и т. д.

Пока, однако, торговая война приносит и России, и всему остальному миру одни потери в виде замедления экономического роста, снижения цен на сырьевые товары (в том числе на нефть, крайне важную для российского бюджета) и нестабильности фондовых рынков.

И теперь, когда вероятна дальнейшая эскалация после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против китайских товаров на $300 млрд, комментарии аналитиков уже не так радужны.

Например, в газовой сфере торговая война на данный момент способствовала тому, что потоки американского СПГ из Китая, где на него действует пошлина в 25%, были перенаправлены в другие регионы, в том числе в Европу. Это привело к росту конкуренции с российским газом в Европе и к снижению цен на него. Если Китай сохранит пошлины на американский СПГ, что на данный момент выглядит наиболее вероятным, тот и дальше в существенных объемах будет поставляться в Европу как на самый ликвидный рынок. В США уже есть мощности по экспорту 30 млн тонн СПГ в год, и к 2025 году будут введены заводы еще минимум на 50 млн тонн (по этим проектам приняты окончательные инвестрешения), а возможно, и 100 млн тонн. Эти мощности в основном строились в расчете на растущий рынок Китая, и, если тот будет закрыт, объемы придут на другие рынки, в том числе в Европу, откуда, возможно, будут реэкспортироваться в Китай, если позволит соотношение цен. В любом случае никакого положительного влияния на поставки российского газа такое развитие событий не окажет.

Россия могла бы получить свой выигрыш в этой торговой войне, если бы Китай согласился на подписание контракта на поставку газа по трубопроводу через Алтай. Этот контракт, который обсуждается уже почти 20 лет, позволил бы «Газпрому» осуществить реальную диверсификацию поставок и снизить зависимость от спроса на газ в Европе. Глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал, что переговоры по контракту активизируются в конце года, но вести их будет очень сложно, учитывая, что цены на газ как в Азии, так и в Европе упали до десятилетних минимумов. Так что пока вся выгода России от торговой войны ограничивается ожиданиями будущих успехов, тогда как в настоящем этот конфликт оборачивается, скорее, потерями.