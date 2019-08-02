Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продлить договор СНВ-3

На очередном брифинге с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Москве и Вашингтону с призывом продлить действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

«Я настоятельно призываю США и Россию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями»,— обратился к странам генсек ООН.

СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года, а вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

Также господин Гутерриш выразил сожаление по поводу решения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чье действие заканчивается завтра, 2 августа. По словам генсека ООН, после завершения действия ДРСМД «мир потеряет препятствие перед ядерной войной».

О перспективах переговоров в области стратегических вооружений читайте в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».

О том, почему США готовы выйти из всех соглашений, если к ним не подключится Китай, — в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».