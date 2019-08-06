Замминистра обороны прибыл к месту пожара под Ачинском

Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков с группой специалистов прибыл к месту пожара на складах в Ачинском районе Красноярского края. Под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки, передает «РИА Новости».

Господин Булгаков заявил об организации взаимодействия с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти.

В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части. ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».