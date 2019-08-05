06 августа, вторник
Войти в профиль
Бизнес

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Миноритариям «Уралкалия» предложили премию

За их акции в рамках обязательного выкупа

от

Мажоритарные акционеры «Уралкалия» в рамках обязательного предложения готовы выкупить 3,3% оставшихся у миноритариев акций с премией 20% к текущей цене по 120 руб. за бумагу. Месяц назад его структура Rinsoco Trading выкупала акции «Уралкалия» у Сбербанка существенно дешевле, по 89 руб. за штуку. Но в конце июля рыночные котировки производителя минудобрений резко выросли. В целом структура бизнесмена Дмитрия Лобяка может потратить на выкуп более 11 млрд руб.


Rinsoco Trading Co. Limited Дмитрия Лобяка, владеющая 96,73% акций «Уралкалия», направила миноритарным акционерам компании требование о выкупе бумаг по 120 руб. за штуку. Таким образом, на выкуп находящихся в свободном обращении 3,27% обыкновенных акций «Уралкалия» структуре потребуется 11,5 млрд руб.

В понедельник котировки акций «Уралкалия» на Московской бирже снизились на 2,4%, до 100,4 руб. за штуку. Таким образом, премия цены выкупа к текущей стоимости составила 20%.

До максимального уровня 120 руб. за бумагу стоимость акций химической компании доходила на бирже в ходе сессии 23 июля. Перед этим бумаги с начала лета торговались по цене ниже 90 руб. за штуку, но в конце июля начали резко дорожать. Предъявить акции к выкупу смогут их владельцы на 20 сентября.

Для того чтобы начать процедуру обязательного выкупа акций у миноритариев (squeeze out), Дмитрий Лобяк, владевший на тот момент 19,9% акций «Уралкалия», в декабре 2018 года продал долю в 10,18% дочерней структуре Сбербанка — «Сбербанкинвестициям». Стоимость сделки не раскрывалась. Затем Rinsoco направила оферту на выкуп 13,2% акций «Уралкалия», что включало пакет Сбербанка и free float. Банк принял оферту в середине июня, цена выкупа составила 89,3 руб. за штуку (в целом — 26 млрд руб.), а доля Дмитрия Лобяка выросла до 20,2%.

После изменений в список аффилированных лиц «Уралкалий», Rinsoco и компания Дмитрия Мазепина «Уралхим», владеющая пакетом в 19,9%, были признаны одной группой лиц, под чьим контролем оказалось более 95% производителя. И выкуп акций у Сбербанка с шагом 10% позволил им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров. Впоследствии компания может провести делистинг акций с Московской биржи, решение о котором было принято еще в 2017 году.

Ольга Мордюшенко


Как в Лондоне начался процесс по иску «Уралкалия» против конкурсных управляющих Force India

В Высоком суде Лондона в июле началось рассмотрение дела, открытого по заявлению «Уралкалия», который в прошлом году безуспешно пытался купить команду «Формулы-1» Force India (ныне Racing Point). Российская компания требует возмещения «существенного ущерба», нанесенного ей конкурсными управляющими, руководившими процессом банкротства Force India и отдавшими предпочтение заявке канадского предпринимателя Лоуренса Стролла, отца гонщика Racing Point Лэнса Стролла. Отметим, что сын контролирующего акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита тоже гонщик.

Читать далее

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя