Миноритариям «Уралкалия» предложили премию

Мажоритарные акционеры «Уралкалия» в рамках обязательного предложения готовы выкупить 3,3% оставшихся у миноритариев акций с премией 20% к текущей цене по 120 руб. за бумагу. Месяц назад его структура Rinsoco Trading выкупала акции «Уралкалия» у Сбербанка существенно дешевле, по 89 руб. за штуку. Но в конце июля рыночные котировки производителя минудобрений резко выросли. В целом структура бизнесмена Дмитрия Лобяка может потратить на выкуп более 11 млрд руб.

Rinsoco Trading Co. Limited Дмитрия Лобяка, владеющая 96,73% акций «Уралкалия», направила миноритарным акционерам компании требование о выкупе бумаг по 120 руб. за штуку. Таким образом, на выкуп находящихся в свободном обращении 3,27% обыкновенных акций «Уралкалия» структуре потребуется 11,5 млрд руб.

В понедельник котировки акций «Уралкалия» на Московской бирже снизились на 2,4%, до 100,4 руб. за штуку. Таким образом, премия цены выкупа к текущей стоимости составила 20%.

До максимального уровня 120 руб. за бумагу стоимость акций химической компании доходила на бирже в ходе сессии 23 июля. Перед этим бумаги с начала лета торговались по цене ниже 90 руб. за штуку, но в конце июля начали резко дорожать. Предъявить акции к выкупу смогут их владельцы на 20 сентября.

Для того чтобы начать процедуру обязательного выкупа акций у миноритариев (squeeze out), Дмитрий Лобяк, владевший на тот момент 19,9% акций «Уралкалия», в декабре 2018 года продал долю в 10,18% дочерней структуре Сбербанка — «Сбербанкинвестициям». Стоимость сделки не раскрывалась. Затем Rinsoco направила оферту на выкуп 13,2% акций «Уралкалия», что включало пакет Сбербанка и free float. Банк принял оферту в середине июня, цена выкупа составила 89,3 руб. за штуку (в целом — 26 млрд руб.), а доля Дмитрия Лобяка выросла до 20,2%.

После изменений в список аффилированных лиц «Уралкалий», Rinsoco и компания Дмитрия Мазепина «Уралхим», владеющая пакетом в 19,9%, были признаны одной группой лиц, под чьим контролем оказалось более 95% производителя. И выкуп акций у Сбербанка с шагом 10% позволил им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров. Впоследствии компания может провести делистинг акций с Московской биржи, решение о котором было принято еще в 2017 году.

Ольга Мордюшенко