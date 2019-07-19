«Уралкалий» хочет догнать «Формулу-1»

В Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела, открытого по заявлению «Уралкалия», который в прошлом году безуспешно пытался купить команду «Формулы-1» Force India (ныне Racing Point). Российская компания требует возмещения «существенного ущерба», нанесенного ей конкурсными управляющими, руководившими процессом банкротства Force India и отдавшими предпочтение заявке канадского предпринимателя Лоуренса Стролла, отца гонщика Racing Point Лэнса Стролла. Отметим, что сын контролирующего акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита тоже гонщик.

Компания «Уралкалий» сообщила о начале рассмотрения ее иска к внешним управляющим команды «Формулы-1» Force India Джеффри Роули и Джейсону Бейкеру. В заявлении «Уралкалия» отмечается, что «17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года». В «Уралкалии» заявили, что суд предписал сторонам до начала рассмотрения дела по существу «раскрыть переписку и другую документацию, относящуюся к торгам, а также дать свидетельские показания в апреле 2020 года».

«Уралкалий» опротестовал действия господ Роули и Бейкера еще прошлым летом. Они были внешними управляющими в деле о банкротстве команды «Формулы-1» Force India. Общий долг предприятия, с 2007 года принадлежавшего индийскому предпринимателю Виджаю Маллье, которого на родине обвиняли в причастности к отмыванию денег (13 индийских банков пытались взыскать с него $1 млрд), составлял €178 млн. Ключевых претендентов на получение контроля над командой было два. Первый — канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, сын которого Лэнс Стролл с 2017 года выступал за Williams, но сразу после приобретения его отцом Force India и ее переименования в Racing Point перебрался в эту команду. Второй — «Уралкалий». Сын его контролирующего акционера Дмитрия Мазепина Никита в 2018 году являлся тест-пилотом как раз Force India. В нынешнем сезоне Мазепин-младший выступает в «Формуле-2».

В заявлении «Уралкалия» отмечается, что компания подала «очень конкурентоспособное предложение по приобретению всего бизнеса Force India».

В зависимости от структуры сделки продажа команды могла принести ее акционерам от £101,5 млн до £122 млн. В «Уралкалии» считают, что после удовлетворения «требований кредиторов и оплаты расходов управляющих» у акционеров команды осталось бы еще более £40 млн, которые «могли быть использованы для удовлетворения любых возможных требований от заинтересованных лиц».

Внешние управляющие отдали предпочтение заявке Лоуренса Стролла, несмотря на то что она не предусматривала полноценную покупку Force India (приобретение юридического лица со всеми его активами, материальными и нематериальными, включая лицензию на выступление в «Формуле-1»), а сводилась к приобретению материальных активов (машины, база, оборудование и т. д.) и переводу их на баланс новой структуры. «Уралкалий» отмечает также, что его предложение «провести торги в форме подачи каждым участником лучшего и итогового предложения в запечатанном конверте» было отклонено управляющими.

В результате, как считает «Уралкалий», ему был нанесен «существенный ущерб», «вызванный предвзятым и необъективным подходом при проведении торгов». Однако в ответ на просьбу “Ъ” обозначить размеры «существенного ущерба» в «Уралкалии» заявили, что «компания приняла решение оставить свое заявление без комментариев».

Александр Петров