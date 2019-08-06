Свидетель понаслышке

На суде по делу движения «Новое величие» допрошен оперативник, выявивший «новое экстремистское сообщество» и занимавшийся прослушкой собраний его участников. Адвокаты подчеркивают, что он не смог пояснить суду роли фигурантов, а также дал ложные показания о том, кто присутствовал на собраниях. Ожидавшееся завершение допроса уже осужденного участника движения Рустама Рустамова, заключившего сделку со следствием, отложено до 8 августа.

В понедельник в Люблинском районном суде Москвы на заседании по делу восьми участников «экстремистского сообщества» «Новое величие» был допрошен оперативник подразделения Центра «Э» по ЮВАО Чижов. В материалах дела есть его показания, в которых говорится, что оперативник в декабре 2017 года получил информацию о новом экстремистском сообществе и начал ее проверять. Участники движения собирались в помещении в торговом центре на улице Перерва. Как утверждают защитники обвиняемых, это помещение снял внедренный в группу сотрудник силовых структур. С первого же дня собраний там была установлена прослушивающая аппаратура, которую контролировал оперативник Чижов. «Он занимался прослушкой три месяца — с декабря по февраль. При этом он не смог ответить на наши конкретные вопросы, кто чем занимался в "Новом величии", кто что делал конкретно»,— пояснил “Ъ” адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. По словам господин Пашкова, оперативник высказывал на суде не факты, а свои умозаключения, поскольку не являлся свидетелем конкретных событий. «Но умозаключение, являлось ли "Новое величие" экстремистским, должен будет сделать суд. Чижов же фактически ничего не видел. Да, к нему обратились с информацией о движении, он использовал технические средства — и все. Мне даже неудобно перед уважаемым оперативным сотрудником, что его на два с половиной часа оторвали от дел»,— отметил адвокат.

«Чижов дал ложные показания по моей подопечной,— рассказала “Ъ” защитник фигурантки дела Анны Павликовой Ольга Карлова.— Анна многие собрания не посещала, ее не было на тех собраниях, где якобы что-то принималось, а он заявил, что она была на всех. Я у него специально это уточняла. Соответственно, это было лжесвидетельство».

Кроме того, оперативник допрашивал засекреченного ключевого свидетеля Руслана Д. (Александра Константинова). Защитники утверждают, что Руслан Д. пытался спровоцировать участников движения на свержение конституционного строя. «Но зачем нам слушать пересказ показаний Константинова, когда он сам может выступить в суде»,— отметил господин Пашков. По его словам, ожидалось, что на этом заседании будет завершен допрос участника «Нового величия» Рустама Рустамова, который решил сотрудничать со следствием, но допрос был перенесен на 8 августа. На предыдущем заседании Рустам Рустамов заявил, что «они учились стрелять и кидать бутылки с зажигательной смесью» (см. “Ъ” от 20 июля 2019 года), что противоречило показаниям другого ключевого свидетеля и участника движения Павла Ребровского. Оба пошли на сделку со следствием и получили приговоры в особом порядке. Господин Ребровский заявил в суде, что отказывается от данных ранее показаний против своих друзей, так как на него оказывалось давление и он подписал «показания, которые принес следователь». По его словам, они «не хотели создавать экстремистскую организацию, а вовсе хотели перестать встречаться из-за разницы в политических взглядах».

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Напомним, десять участников движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием. Четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Рустам Рустамов был приговорен к двум годам условно за пособничество в участии в экстремистском сообществе (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Павел Ребровский был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Анастасия Курилова