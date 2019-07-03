ПИФы отыграли отток

Первый летний месяц стал лучшим для рынка коллективных инвестиций с июля 2018 года. Объем поступлений в розничные паевые фонды превысил 6 млрд руб. Частные инвесторы предпочитают вложения в агрессивные ПИФы — фонды акций и смешанных инвестиций. Впрочем, на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку интерес физических лиц начал восстанавливаться и к консервативным облигационным фондам.

В июне российские пайщики резко увеличили свою активность. По данным Investfunds, чистый приток средств в открытые паевые фонды составил 6,5 млрд руб. Этот результат почти в пять раз выше показателя, достигнутого в мае. К тому же это максимальный приток в фонды с июля 2018 года, когда пайщики инвестировали в открытые ПИФы свыше 7,3 млрд руб. За последние два месяца частные инвесторы вложили в розничные фонды около 8 млрд руб., таким образом компенсировав оттоки предшествующих шести месяцев.

Как и год назад, основной приток инвестиций пришелся на фонды с агрессивной стратегией управления — ПИФы акций и смешанных инвестиций. По данным Investfunds, за июнь инвесторы вложили в них 2,2 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно, почти вдвое превысив показатель мая. Частных инвесторов привлекает уверенный рост рынка акций. В последние месяцы индекс Московской биржи регулярно обновляет исторические максимумы. В июне он впервые в истории превысил уровень 2700 пунктов, а уже в первый день июля была преодолена отметка в 2800 пунктов. За июнь индекс вырос на 3,5%, а с начала года рост составил почти 17%. По словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, «розничные инвесторы, как правило, ориентируются на показатели прошлых периодов, а с начала года доходность по рынку акций опережает прибыль рынка облигаций».

Впрочем, более важным для рынка стал перелом многомесячного негативного тренда в консервативных фондах. В июне инвесторы вложили в фонды данной категории около 160 млн руб. — первый положительный результат за 12 месяцев. За этот период из этих фондов было выведено свыше 29 млрд руб. По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Василия Илларионова, положительная динамика связана не столько с новыми притоками, сколько с сократившимися продажами. «Те инвесторы, кто хотел продать облигационные фонды в большинстве своем либо "вышли из рынка", либо переложились в другие фонды»,— отмечает господин Илларионов. Начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев отмечает и робкие покупки таких консервативных продуктов. «С начала года стоимость паев фондов облигаций выросла на 4–6%, что существенно опережает доходность по банковским депозитам»,— отмечает господин Кирпичев.

Дополнительному интересу инвесторов к продуктам управляющих способствует денежно-кредитная политика ЦБ. В июне регулятор после годового перерыва понизил ставку на 0,25 п. п., до 7,5%. По словам директора департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, важен не только факт снижения в июне, но и обозначенная регулятором траектория дальнейшего снижения ставки. «Таким образом, депозитные ставки продолжат падать, а инвестиционные продукты будут показывать более привлекательные результаты»,— отмечает господин Барк.

Вместе с тем инвестиции российских пайщиков движутся в противоходе с инвестициями зарубежных инвесторов, которые последние несколько месяцев активно продают российские акции, наращивая одновременно вложения в облигации. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Emerging Portfolio Fund Research, иностранные инвесторы с начала года вывели из российских фондов акций почти $1,3 млрд, тогда как в фонды облигаций было инвестировано свыше $1,1 млрд (см. “Ъ” от 1 июля). «Нерезиденты оценивают ожидаемую доходность, а российские инвесторы — историческую. Если они синхронизируются, то это определенно пойдет на пользу российскому рынку. Внутренний инвестор в большей степени готов инвестировать на долгий срок, потому что он здесь живет и лучше чувствует обстановку в стране, может делать более точные оценки. Если говорить о нерезидентах, то это, как правило, короткие деньги»,— поясняет Василий Илларионов.

Виталий Гайдаев