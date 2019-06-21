Облик петербургских нежилых зданий будут согласовывать

Петербургских застройщиков обяжут согласовывать внешний вид не только жилых, но и нежилых зданий. Решение об этом 20 июня приняла комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга.

На повестке дня в Мариинском дворце — внесение поправок в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства» от 2 декабря 2015 года № 692-147. Сферу применения закона расширят, а в названии появится формулировка «в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения».

Главная цель нововведения — интегрировать здания в архитектурный ансамбль Петербурга. Под обликом объекта подразумеваются композиционные приемы и фасадные решения, которые использует застройщик. Все параметры — от высоты здания до стилевых характеристик и материалов фасада должны органично вписываться в урбанистический пейзаж. Все нюансы согласуются перед выдачей разрешения на строительство.

Дополнительных средств из городского бюджета реализация поправок не потребует. Члены комиссии призвали Заксобрание «рассмотреть проект изменений побыстрее». Точная дата его утверждения пока неизвестна.

Анжела Патракова